Les surprises du tournoi de tennis de Wimbledon

Outre les abandons, le tournoi de tennis de Wimbledon 2016 peut réserver des surprises > Après Roland-Garros, c’est un autre tournoi de tennis majeur qui se profile pour les meilleurs joueurs au monde ; prendre l’avantage ici peut s’avérer compliquer, mais ô combien jouissif.

Qu’on se le dise, en ce début d’année 2016, l’on assistait à du beau spectacle et certains joueurs auront même fait sensation, bien qu’ils n’aient, au final, pas remporté de titres majeurs. Au cours d’un match tout peut se passer, et c’est bien cela que l’on apprécie.

Premier fait notable de ce tournoi de tennis de Wimbledon 2016 nous vient du forfait de l’Espagnol Rafael Nadal, qui, après un début d’année prometteur, enchaîne les catastrophes ; gageons le retrouver rapidement au sommet de sa forme pour rajouter un peu de piment dans la course au classement.

Outre l’abandon de Rafael Nadal, ce sont les Wild-Cards qui augurent du meilleur pour ce tournoi de Wimbledon 2016. Rappelez-vous à Roland-Garros, l’on avait assisté à une étonnante rencontre entre Radek Stepanek et Andy Murray ; vainqueur réellement sur le fil.

C’est donc avec une certaine joie que l’on retrouve le joueur Tchèque, invité à Wimbledon 2016, aux côtés de Dustin Brown et les trois Britanniques, Liam Broady, Alex Ward et James Ward ; qui ont tous obtenus une wild-card.

Lors du tournoi de Wimbledon 2016, l’on met de côté la terre battue pour retrouver une surface de gazon, modifiée en 2000 pour offrir des rebonds de balles plus hauts. Alors que ces derniers permettent à des joueurs défensifs de s’exprimer, l’on ne peut que constater la domination du Suisse Roger Federer et du Serbe, Novak Djokovic.

D’ailleurs et depuis deux ans maintenant, ces deux joueurs se retrouvaient toujours en final et offraient un spectacle d’une haute intensité. Dans des matchs à rallonge, le Suisse prouvait à maintes reprises que Wimbledon était sa spécialité, lui qui avait remporté sept titres de 2003 à 2012 (dont cinq succès consécutifs).

Néanmoins et malgré une aisance certaine, il n’aura jamais réussi à faire tomber Novak Djokovic dans une finale de Wimbledon et, si l’on suit l’adage jamais deux sans trois, l’on pourrait connaître une nouvelle finale historique opposant les deux hommes ; et si 2016 était l’année de Roger Federer ?

