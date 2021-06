Le programme des matchs des équipes à surveiller de près lors de l’Euro de football

Le programme des matchs des équipes à surveiller de près lors de l’Euro 2016 de football > La préparation est terminée et le temps est venu de se pencher clairement sur la compétition qui se déroule en France cette année ; au programme de l’Euro 2016, des surprises, mais, surtout, du spectacle.

Alors que les hostilités débutent dès demain pour l’équipe de France ; qui jouera face à la Roumanie, sa phase de groupe se poursuivra avec la rencontre face à l’Albanie le 15 juin à 21 heures, puis terminera contre la Suisse, le dimanche 19 juin à 21 heures.

Pour l’Angleterre, la première rencontre s’effectuera le samedi 11 juin à 21 heures contre la Russie ; un choc très attendu, puis la phase de groupe s’enchaînera avec ce match contre le Pays de Galles le jeudi 16 juin à 15 heures, avant de trouver son terme lundi 20 juin à 21 heures, avec le match Angleterre Slovaquie.

De son côté, l’Allemagne ; championne du monde en titre et qui se doit de faire très bonne impression ici lors de l’Euro 2016 de football, débutera son Euro le dimanche 12 juin face à l’Ukraine, avant de poursuivre l’aventure face à la Pologne, le jeudi 16 juin. Enfin, l’Allemagne misera gros sur son dernier match de la phase de groupe, le mardi 21 juin à 18 heures, face à l’Irlande du Nord.

Poursuivons le programme avec l’Espagne et la Turquie cette fois-ci. Pour l’Espagne, les matchs sont programmés le 13, 17 et 21 juin, respectivement contre la République Tchèque, la Turquie et la Croatie. Pour la Turquie justement, l’on débutera son Euro face à la Croatie le dimanche 12 juin à 15 heures, avant de finir cette phase face à la République Tchèque, le 21 juin à 21 heures.

S’il existe des groupes plus simples à aborder sur le papier, d’autres sont, en revanche, bien plus compliqués et nous reviendrons sur les favoris de chaque groupe de l’Euro 2016 de football. En attendant, il faut savoir que la Belgique se retrouvera face à l’Italie le 13 juin, enchaînera avec l’Irlande le 18 juin, puis terminera le 22 juin face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic.

Enfin, pour le Portugal, c’est face à l’Islande que l’on débutera les hostilités, le mardi 14 juin à 21 heures. Après cette première rencontre qui devrait être riche en enseignements, le Portugal affrontera l’Autriche le 18 juin à 21 heures, puis terminera la phase de groupes à 18 heures, le mercredi 22 juin, face à la Hongrie.

