Coup de théâtre en championnat de national 2015-2016, les favoris à la montée se font bousculer > Alors qu’il y a encore peu de temps nous revenions sur les principaux favoris à la montée en Ligue 2, voici que ces derniers connaissent des journées plus difficiles et pourraient bien perdre l’hypothétique statut professionnel qui leur tend les bras.

Depuis le début de saison, quelques formations parvenaient à tirer avantage du championnat pour se permettre de rêver copieusement à la montée en Ligue 2. Nous étions d’ailleurs déjà revenus sur le sujet et nous avions mis en avant les dernières performances du RC Strasbourg Alsace, de Marseille Consolat, d’Amiens ou encore d’Orléans, relégué de Ligue 2 la saison dernière.

Sur ces quatre formations, l’on pensait tout particulièrement que Marseille Consolat et le RC Strasbourg Alsace parviendraient à se diriger vers la Ligue 2 sans encombre, mais une saison de football ; tout comme un match, n’est jamais finie avant l’heure, et les deux premières formations du classement en ont fait les frais lors de la dernière journée.

Prenons tout d’abords l’exemple de Marseille Consolat. Deuxième du classement juste derrière Strasbourg durant de longues semaines, les joueurs ont connu une baisse de forme assez importante pour ne plus parvenir à s’imposer ; pire encore lors de la 32e journée il y a deux semaines de cela, puisque Marseille Consolat se sera fait étriller à domicile par Béziers.

Vaincu sur le score de cinq buts à un, Marseille Consolat connaîtra une chute au classement suite à la victoire, cinq buts à un également, d’Orléans face à Luçon, un adversaire qui ne risque plus rien cette saison et qui empoche déjà son maintien.

Mais la peine est encore plus douloureuse pour Marseille Consolat, puisque l’équipe est, désormais, quatrième du classement et ne parviendra pas à monter si elle ne se reprend pas. La cause du malheur de Marseille Consolat ? La performance et le match ; incroyable et polémique, entre le RC Strasbourg Alsace et le club d’Amiens. Alors que les Alsaciens ne devaient empocher qu’un simple petit point pour se permettre de remonter en Ligue 2 ; et devant son public, l’impensable se produisit dès la 52e minute de jeu et le carton rouge du défenseur Felipe Saad, laissant ses coéquipiers à dix pendant plus de 40 minutes.

S’en suit une nouvelle exclusion, celle de l’entraîneur Jacky Duguépéroux, laissant ses dix hommes seuls sur le terrain. Une incroyable re-mobilisation plus tard, les Strasbourgeois ont réussi à tenir le match nul jusqu’à la 93e minute, avant un moment d’absence dans les toutes dernières secondes qui offre la victoire un à zéro pour Amiens ; les joueurs, comme les spectateurs dans le stade ne comprennent pas et sont choqués, personne ne sort du stade, aucun joueurs ne quitte la pelouse. Ce nouveau fait marquant peut faire mal, surtout lorsqu’on sait que le RCSA possédait, une fois encore, de nombreuses occasions qu’ils n’ont pas réussi à mettre au fond, une constante depuis quelques journées déjà.

Malgré ce revers, le RC Strasbourg Alsace reste premier du classement et pourrait tenter de monter en Ligue 2 ce soir, dans son match face à Belfort. Là encore, le match, sur le papier, doit être simple pour le club Alsacien, mais Belfort n’est pas encore assuré de son maintien en national et une défaite pourrait bousculer leur fin de saison. Quoiqu’il en soit, c’est ce soir que tout pourrait se jouer.

Une victoire de Strasbourg les propulserait en Ligue 2 avec le titre de champion de National, tandis qu’Amiens et Orléans prendraient le même chemin. Pour Amiens, l’on se dirige vers Colmar, une équipe mathématiquement reléguée, mais qui pourrait compter sur un repêchage en cas de 15e position, tandis qu’Orléans va tenter de s’imposer à Avranches, une formation qui n’a plus rien à jouer. Pour Marseille Consolat, l’un des grands favoris à la montée, il faudra jeter toutes ses forces dans l’ultime lutte qui se profile ; face aux Herbiers, formation actuellement relégable et à la quête d’un exploit, le résultat devrait donner une indication sur le classement final, à l’image des autres rencontres de la soirée. Le RC Strasbourg Alsace pourra-t-il, enfin, laisser de côté son manque de finition pour renouer avec le succès et connaître, vendredi 3 juin, un moment de liesse avec ses nombreux supporters ? Espérons-le en tout cas.

