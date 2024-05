La finale de la Ligue des Champions 2015-2016 affiche un remake de 2014 entre le Real et l’Atletico > Bien malin était celui qui pouvait deviner l’affiche de la dernière Ligue des Champions en date. Surprenante édition dans son contenu, la finale affiche, une nouvelle fois, un duel entre deux clubs de la même ville.

Lors de l’édition 2013-2014 de la Ligue des Champions de football, l’histoire s’écrivait alors puisque l’on retrouvait ; pour la première fois, deux clubs de la même ville s’affronter en finale de la compétition.

Toutefois, il ne fallait pas espérer d’autres faits historiques puisque le Real Madrid, bien plus impressionnant alors que l’Atletico Madrid, parviendra à marquer le but égalisateur à la 93e minute, afin de s’offrir une prolongation que l’on pensait déjà serrer.

Pas de panique pour le Real Madrid qui profitera alors d’une méforme incroyable de l’Atletico Madrid et qui se permettra d’inscrire trois buts en prolongation, pour décrocher un titre très mérité sur l’ensemble de la saison.

Mais les choses pourraient-elles se dérouler autrement lors de la finale de la Ligue des Champions 2015-2016 ? Certainement, et pour quelques raisons.

Bien qu’exclu trop proche du terme à la course au titre de champion d’Espagne, l’Atletico Madrid a montré de belles performances sur le plan Européen et la fatigue peut se faire sentir. Pour pallier au regret du sacre de champion d’Espagne, l’Atletico Madrid peut se réconforter en regardant ses derniers résultats en Ligue des Champions. En quart de finale d’abord, l’Atletico Madrid parviendra, après deux matchs intenses, à faire tomber l’impressionnant FC Barcelone, avant de réitérer l’exploit en demi-finale, cette fois-ci contre le grand FC Bayern Munich.

Que dire de plus ? Alors que l’Atletico Madrid a impressionné le monde entier en faisant tomber ces deux géants du football Européen, le Real Madrid, quant à lui, a connu des matchs plus simples sur le papier, mais sera passé très proche de la correctionnelle. Il faudra attendre le match retour face à Wolfsburg pour assister à un triplé libérateur de Cristiano Ronaldo, puis à un autre match retour pour une victoire difficile sur Manchester City, un but à zéro.

Dans de telles conditions, le Real Madrid est, sur le papier toujours, favori, mais d’un rien seulement. Forts de vouloir effacer la débâcle de 2013, les joueurs de l’Atletico Madrid peuvent compter sur un Antoine Griezmann exemplaire avec son club, capable de délivrer de nombreuses situations, à l’image d’un Cristiano Ronaldo qui ne peste jamais contre les efforts ; qui parviendra à tourner les 90 minutes à son avantage ?

