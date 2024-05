Le Top 14 de rugby 2015-2016 se sépare d’Oyonnax et du SU Agen > Que cette nouvelle saison de Top 14 de rugby fut difficile pour les clubs dont nous allons parler aujourd’hui ; capables de bien des exploits par moments, la saison se termine sur une note plus salée.

Qui n’avait pas entendu parler d’Oyonnax ces dernières années ? Ce club, pourtant l’un des plus petits du Top 14 de rugby, avait réussi à faire trembler et chuter les plus grandes formations lors des matchs se déroulant sur les terres d’Oyonnax.

Imaginez seulement, un an après leur titre de champion de Pro D2, Oyonnax se permettait de finir à la sixième place du Top 14 de rugby suite à de très bons résultats, se qualifiant, au passage, pour la phase des barrages du Championnat de France ; un barrage qui restera au travers de la gorge des joueurs et des supporters, puisque Oyonnax ne s’inclinera que d’un petit point seulement face au Stade Toulousain.

C’est également après des performances encourageantes (4 victoires et 2 revers) lors de l’European Rugby Challenge Cup, que les déboires vont débuter pour le club d’Oyonnax ; la saison 2015-2016 ne sera, au final, qu’une simple correction pour les joueurs.

Le Top 14 de rugby 2015-2016 se sépare d’Oyonnax et du SU Agen

Reléguée avant l’heure, l’équipe d’Oyonnax n’aura connu que cinq succès au terme de la 23e journée de la phase régulière du championnat du Top 14 de rugby. Le douzième budget du Top 14 ne parviendra finalement pas à terminer, au minimum, à la douzième place.

Cette saison, même à domicile, Oyonnax ne parvenait plus à surprendre les favoris et les adversaires de la même carrure. L’effet de surprise passé, Oyonnax devait se résigner et renouer avec le championnat de Pro D2. Toutefois, Oyonnax pourra compter sur un budget très important la saison prochaine afin de reprendre rapidement le bon chemin pour rejoindre l’élite du rugby Français, après seulement une année.

Le constat est encore plus dur pour le SU Agen, lui aussi relégué en Pro D2 depuis la 23e journée du top 14 de rugby. Affichant le plus petit budget du Top 14, l’on ne voyait pas réellement comment le SU Agen comptait surprendre ses adversaires et le match de la 23e journée ne sera qu’un triste bilan de l’entière saison du SU Agen.

En déplacement à Toulouse, le SU Agen se devait de s’imposer pour espérer encore, au moins une journée supplémentaire. Pas de surprises ni de miracles pour les joueurs qui connaîtront une cinglante défaite sur le score de 52 à 19. Le bilan est finalement triste pour cette formation qui aura passé toute la saison dans la zone rouge, et qui avait rejoint le Top 14 de rugby, moins d’un an après cette nouvelle relégation.

