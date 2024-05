Le classement de la Moto GP pourrait à nouveau évoluer après le GP d’Italie 2016 > Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à l’inverse de la Formule 1, mais également à l’inverse de l’an passé, cette nouvelle saison de Moto GP démarre de la plus belle des manières, tout en offrant encore un incroyable suspense pour le titre.

Bien que l’on soit encore en plein départ de la nouvelle saison et que très peu de GP ont été disputés, force est de constater que l’on a rarement connu une saison aussi palpitante au niveau du classement général de Moto GP.

Pour preuve, les temps affichés lors du premier Grand Prix qui s’était disputé au Qatar. Ici, c’est Jorge Lorenzo et Marc Marquez qui auront fini, respectivement, premier et troisième de la reprise du championnat, mais l’écart entre le premier et le quatrième (Valentino Rossi) sur la ligne d’arrivée n’était pas si conséquent, seulement un peu plus de deux petites secondes ; de quoi posséder déjà un bon avant-goût de ce que l’on espère être la saison entière.

Lors du GP suivant, c’est Marc Marquez qui s’est illustré de la plus belle des façons en s’imposant largement devant l’Italien Valentino Rossi. Fait marquant de la deuxième course du calendrier 2016 de Moto GP, Jorge Lorenzo n’aura effectué que 15 tours avant d’être contraint à l’abandon ; Marc Marquez prenait, dès lors, une belle envolée au classement général, avant de confirmer sa place de leader quelques semaines plus tard, au GP des États-Unis cette fois-ci.

Si la victoire de Marc Marquez ne faisait aucun doute, Jorge Lorenzo aura réussi à refaire légèrement son retard en terminant second du GP ; le classement général n’évoluant aucunement en la défaveur de Marc Marquer, il faudra attendre le GP suivant pour le premier réel coup de théâtre.

Sûr de soi, peut-être même trop, Marc Marquez ne parviendra pas à finir le GP d’Espagne en tête et c’est l’Italien qui tournera la course à son avantage. Sans réellement paniquer pour autant, Marc Marquez terminera à la troisième position, juste derrière un Jorge Lorenzo de plus en plus conquérant ; ce qu’il ne pouvait pas réellement prévoir, ce sera le déroulement du prochain GP de Moto GP, en France.

Ici, Marc Marquez jouait gros et il savait que l’avance qu’il détenait pouvait ne pas suffire en cas de mauvais résultat. Le destin ne tardera pas à frapper et, suite à la très lointaine treizième place du pilote Honda, Jorge Lorenzo en profitait pour décrocher une nouvelle victoire, ainsi que la première place du classement général de la Moto GP.

Pour ce GP d’Italie 2016, les trois premiers candidats au titre de fin de saison ne se tiennent qu’en douze points. Si Valentino Rossi, troisième, reste encore loin du leader, le duel Marquez Lorenzo se veut plus pressant que jamais ; alors que seulement cinq points les séparaient, il est bon de rappeler qu’en l’espace de quatre ans, Jorge Lorenzo s’est imposé à trois reprises, contre une seule pour Marc Marquez. Dans un tracé technique possédant beaucoup de vallonnements, posséder la Moto la plus rapide du plateau n’est pas forcément la force première de la victoire ; dans tous les cas, fort est de parier que le classement de la Moto GP pourrait à nouveau évoluer après ce magnifique GP d’Italie 2016.

