Le championnat du monde des rallyes se poursuit avec le Rallye du Portugal 2016 > Tranquillement, les manches du championnat du monde des rallyes 2016 apparaissent, pour le plus grand bonheur des aficionados de la discipline ; pas d’exception pour ce Rallye du Portugal 2016.

Après seulement quatre manches du championnat du monde des rallyes, plusieurs pilotes ont déjà décroché une victoire, ce qui rend cette édition 2016 assez homogène sur le papier. Brillant champion en titre, le Français Sébastien Ogier est parvenu à prendre la relève de l’Alsacien Sébastien Loeb, mais le championnat du monde des rallyes 2016 pourrait bien s’avérer plus difficile à gérer sur le long terme.

Après une entame de saison parfaite, Sébastien Ogier est venu s’imposer lors de l’ouverture du championnat du monde des rallyes, qui avait lieu à Monte-Carlo. Le Français réitéra l’exploit en décrochant une nouvelle victoire au Rallye de Suède, avec quelques secondes d’avance seulement au général. Seulement voilà, c’est à partir du Rallye du Mexique que les choses se sont compliquées pour Sébastien Ogier.

Alors qu’il avait décroché deux belles victoires sur ses concurrents, Sébastien Ogier ne parviendra pas à faire mieux qu’une seconde place lors du Rallye du Mexique, mais également lors du Rallye d’Argentine, sur lequel beaucoup d’espoirs étaient d’ailleurs placés concernant un chamboulement du classement général.

Bien qu’il ait baissé quelque peu en intensité, le pilotage du Français lui aura permis de décrocher ces deux secondes places, laissant toutefois entrevoir un avenir radieux à la course au titre en fin de championnat du monde des rallyes. En effet, bien qu’il ne parvienne pas à engranger le maximum de points, il parvient à se hisser en première place temporaire du classement, notamment grâce aux résultats de ses principaux poursuivants.

Avant le Rallye du Portugal, son principal concurrent était le Néo-Zélandais Hayden Paddon. Bien que le pilote se soit joliment imposé au Rallye d’Argentine, c’est sa première course au Rallye de Monte-Carlo qui pose problème. Alors qu’il n’était pas classé dans les points, Hayden Paddon a pris un retard conséquent dans la course à la première place, puisque, même en cas de victoire de sa part et avec un abandon du Français, c’est bel et bien Sébastien Ogier qui conserverait sa première place au championnat du monde des rallyes.

C’est alors vers la deuxième place temporaire que les yeux se tournent, puisque, cette fois-ci, Hayden Paddon n’est pas autant à l’abri que le Français. Avec ses 57 points, il lui faudrait au minimum une deuxième place pour conserver son avantage, puisque le troisième et le quatrième du classement possèdent, respectivement, 52 et 48 points, de quoi assister à un Rallye du Portugal 2016 sous pression.

Enfin, il faut noter que le Rallye du Portugal 2016 se dispute sur graviers et poursuit ainsi la lignée actuelle. Après le Rallye du Mexique puis celui d’Argentine, le Rallye du Portugal est le troisième rallye consécutif se disputant sur graviers, une surface qui n’est pas particulièrement appréciée par certains pilotes, mais qui apparaît comme la surface la plus répandue. Faire bonne impression dès les premières courses est essentiel pour prendre un ascendant moral non-négligeable sur ses concurrents.

