Le Grand Chelem de tennis et Roland Garros à l’honneur

Le Grand Chelem de tennis met en avant l’édition 2016 de Roland Garros > Une année de tennis se ponctue souvent avec des tournois majeurs et importants, ceux du Grand Chelem. Et à ce jeu-là, la France est très bien représentée et possède l’un des tournois les plus appréciés à travers le monde, le tournoi de tennis de Roland Garros.

Historiquement, le tournoi de tennis de Roland Garros a vu le jour en 1925 et a déjà fêté ses 80 belles années d’existences. Se déroulant lors de la dernière semaine de mai et lors de la première semaine du mois de juin, Roland Garros est le deuxième tournoi du Grand Chelem, juste après l’Open d’Australie.

En s’offrant une telle place au calendrier, Roland Garros devance le tournoi de Wimbledon puis l’US Open, qui se déroulent quelques semaines plus tard (juillet et août, respectivement). Très apprécié des joueurs, l’évènement regroupe les meilleurs de la discipline pour engranger un maximum de points en cas de victoire finale ; en général, les tournois du Grand Chelem jouent un rôle très important dans le classement de fin d’année.

Se déroulant sur terre battue, Roland Garros parvient à séduire les habitués de la surface comme Rafael Nadal par exemple, mais également les non-initiés qui préfèrent une surface dure. Dans un tel tournoi, être le favori n’est pas souvent synonyme de victoire puisque l’intensité de jeu peut rapidement avoir raison de n’importe quel adversaire.

Entre sa surface lente et avec des matchs en cinq sets sans jeu décisif dans la dernière manche, le tournoi de Roland Garros est considéré comme le tournoi de tennis le plus difficile, mais également comme le plus exigeant physiquement, et c’est bien pour cela que l’on parvient encore à découvrir de belles surprises ici, et que l’on apprécie tant l’évènement.

Toujours au fil des ans, de nombreux joueurs ont pris les devants lors du tournoi, et l’on ne peut s’empêcher de penser à la franche domination qu’a connu l’Espagnol Rafael Nadal sur cette terre battue de Roland Garros. Pas question de faire le minimum, puisque l’ancien numéro un mondial se sera imposé à neuf reprises au total avant 2016, avec des titres acquis entre 2005 et 2008, puis entre 2010 et 2014. Ces victoires lui permettent également d’assurer le record de sacre successif, soit cinq de 2010 à 2014 ; jamais quelqu’un n’aura fait meilleure performance, d’autant que l’Espagnol aura remporté un titre pour chacune de ses apparitions ici.

En 2015 néanmoins, Rafael Nadal aura connu une période plus sombre puisque le brillant joueur chutera lors des quarts de finale face au Serbe Novak Djokovic, très à l’aise sur terre battue. Si le règne de l’Espagnol avait pris fin, c’est un Suisse qui décrochera le trophée cette année-là et fêtera son premier succès à Roland Garros. Alors que Stanislas Wawrinka n’aura jamais dépassé le stade des quarts de finale de la compétition (2013, meilleure performance), cette victoire en 2015 est une jolie preuve des surprises auxquelles nous pouvons nous attendre.

Pour son édition 2016, Roland Garros se dirige une nouvelle fois vers le chemin des surprises. Ici, il y a particulièrement deux joueurs que l’on suivra de près, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Alors que le premier a brillé lors des premiers tournois, le début de saison sur terre battue s’est voulu plus compliqué en se voyant éliminé dès le premier tour du tournoi de Monte-Carlo ; à l’inverse, Rafael Nadal a renoué avec la victoire après son superbe succès à Monte-Carlo, ce qui promet de beaux moments à vivre sur ce Roland Garros 2016.