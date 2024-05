Direction Paris pour la 9e étape du World Rugby Sevens Series 2016 > Alors que la compétition est déjà bien entamée en 2016, le World Rugby Sevens Series approche de son terme et il ne reste plus beaucoup d’occasions pour briller et tenter de rapporter le titre au pays.

Organisé depuis 1999, l’évènement est une série de tournois internationaux de rugby à sept ; tous les ans, c’est donc un championnat qui se dessine, avec pas moins de quinze formations nationales.

Lancé en 1999, le World Rugby Sevens Series apparaît comme une compétition émergente de haut-niveau pour les formations engagées, mais, surtout, se doit de devenir un gage de qualité et un produit commercial viable pour la fédération qui s’en occupe ; après plus de dix ans d’existence, et au prix de nombreux sacrifices, le World Rugby Sevens Series est en passe de devenir une compétition importante, assez forte pour toucher un large public.

Au palmarès de l’évènement en tout cas, seulement quatre formations nationales ont réussi l’exploit de s’imposer dans le palmarès complet. Sur ces quatre formations, une est clairement au-dessus du lot, tandis que la deuxième parvient à s’extirper du peloton général.

Direction Paris pour la 9e étape du World Rugby Sevens Series 2016

La Nouvelle-Zélande, d’abord, détient le record de victoires totales dans l’évènement, et personne ne peut contredire cela. Avec pas moins de douze succès remportés, la Nouvelle-Zélande possède une belle marge de manœuvre face à son principal poursuivant, puisque le pays des Fidji n’aura connu que deux succès au cours de l’histoire.

Les seuls autres pays à avoir remporté la compétition sont l’Afrique du Sud en 2009, puis les Samoa en 2010. Dans tous les cas, nous ne pouvons que constater que les équipes Européennes sont très loin et ne parviennent, aucunement, à tenir la dragée haute face aux adversaires.

En plus de dix ans et sur le total des matchs, la meilleure formation Européenne est l’Angleterre tandis que la France est loin derrière et ferme la marche du World Rugby Sevens Series. L’an passé, l’Angleterre s’était imposée sur un total de 17 matchs, contre une seule victoire pour l’équipe de France, le constat est sans appel. Pas de gros changements en vue pour le World Rugby Sevens Series 2016, puisque, malgré une 9e étape se déroulant à Paris, l’on ne voit pas comment la France pourrait rejoindre les trois premiers du classement, que sont les Fidji, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

Toujours avant la fin de cette 9e étape du World Rugby Sevens Series 2016, c’est bien le pays des Fidji qui semble tirer avantage de la situation. Premier du classement, le pays n’est plus très loin de réaliser un doublé après sa victoire finale l’an passé. De son côté, la Nouvelle-Zélande, actuellement troisième avant la 9e étape à Paris, peut encore espérer reprendre les rênes de l’évènement avant l’ultime étape, à Londres.

J’aime ça : J’aime chargement…