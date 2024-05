Le rythme s’accélère en National et le RC Strasbourg Alsace pourrait bien fêter son retour en Ligue 2 de football > Alors que l’on se rapproche dangereusement de la fin de saison, certaines certitudes commencent à se dessiner, que se soit pour les favoris à la montée, comme pour la descente en CFA.

Cette saison du championnat de National 2015-2016 se veut très intéressante. Sur le papier, cette compétition est difficile à gérer puisque l’on retrouve des formations professionnelles récemment tombées de Ligue 2, et des clubs encore amateurs, fraîchement promus de CFA.

Ajoutons à cela des équipes présentes en National depuis quelque temps maintenant, et il ne fait aucun doute que le championnat peut se valoir surprenant. Alors qu’il ne reste que moins de six journées pour tenter le tout pour le tout, certaines équipes apparaissent comme les favorites à la montée, et cela n’est finalement pas sans raisons.

Dans un premier temps, c’est le RC Strasbourg Alsace qui parvient à tirer le jeu à son avantage ; bien que la montée ne soit pas encore à l’ordre du jour, le club possédait, avant la 30e journée, pas moins de huit points sur la première équipe n’étant pas encore qualifiée pour la montée en Ligue 2.

Le rythme s’accélère en National et le RC Strasbourg Alsace pourrait bien fêter son retour en Ligue 2 de football

Si, dans les faits, l’avance paraît correcte à ce stade de la compétition, il ne faut pas oublier que le RC Strasbourg Alsace ne parvient désormais plus à s’imposer et enchaîne les matchs nuls. Lors de la 29e journée par exemple et après avoir mené la rencontre sur le score d’un à zéro, le Racing s’est fait rattraper en fin de match, offrant encore des espoirs aux poursuivants.

En trois matchs de national, le RC Strasbourg Alsace n’aura engrangé que trois petits points, sur les neuf qui étaient possibles, la maigre avance que possède le club Alsacien n’est finalement qu’un simple lot de consolation, notamment après avoir connu une saison haute en intensité ; attention au faux-pas, il faut réussir à se ressaisir pour ne rien regretter en fin de saison et réussir à retrouver, dans les plus brefs délais, son statut de club mythique dans l’hexagone avec ses supporters au grand cœur.

Pour Marseille Consolat en revanche, l’on parvient à séduire le public et l’on se montre très attractif. Avec des résultats plutôt bons en moyenne, Marseille Consolat aura pris quatre points en deux journées ; un match nul à domicile contre le RC Strasbourg Alsace, puis une belle victoire à l’extérieur face à Belfort, alors que l’équipe était réduite à neuf sur le terrain ! Avec une seule défaite sur les quatre derniers matchs, l’on parvient à refaire son retard sur le club de Strasbourg et, surtout, l’on signe une incroyable performance pour une équipe promue de CFA la saison dernière.

Enfin, c’est pour la troisième place que les choses sont plus compliquées. Ici, quelques équipes peuvent encore espérer rejoindre la Ligue 2 de football l’an prochain, comme Orléans, Amiens, Luçon, ou même Dunkerque. Bien malin celui qui parviendra à dire avec certitudes laquelle de ces équipes fêtera sa montée en Ligue 2 en fin d’année, d’autant que les favoris premiers comme Orléans et Luçon n’y arrivent plus. Désormais, c’est bien Amiens qui pourrait son épingle du jeu, mais seul l’avenir nous le dira.

J’aime ça : J’aime chargement…