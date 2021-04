Teddy Riner veux décrocher l’or pour son retour aux Championnats d’Europe de judo > Qu’on se le dise, ces dernières années sont dominées par les Français dans le judo, et Teddy Riner est le fer de lance de cette tendance actuelle ; pour son retour, Teddy Riner veux encore frapper fort et décrocher une nouvelle médaille d’or.

Organisé par l’Union Européenne de Judo, le Championnat d’Europe de judo se déroule tous les ans depuis 1951. Alors que la première édition se déroulait en France, c’est bien le pays organisateur qui parviendra à décrocher l’or dans toutes les catégories ; dès la première édition, le ton était donné.

Pour les femmes, il aura fallu attendre l’année 1975 pour voir les Championnats d’Europe de judo féminin apparaître, et, quelques années plus tard, en 1987, les deux Championnats d’Europe seront réunis, offrant une simplicité certaine dans l’organisation.

Concernant Teddy Riner, le judoka Français est devenu la tête d’affiche du sport depuis le départ de David Douillet. Celui que l’on surnomme Teddy Winner fait sensation, impossible de passer un évènement sans qu’il ne parvienne à se mettre en avant.

Tout au long de sa carrière, il sera devenu le judoka le plus titré de l’histoire, homme et femme confondu, et parviendra à créer l’exploit même en étant blessé. Depuis les Championnats du Monde 2015 qui se déroulaient à Astana, Teddy Riner sera toutefois absent des tatamis pour cause d’une nouvelle blessure. Son retour en 2016 est très attendu, d’autant que sa première apparition depuis son retour n’aura pas été à la hauteur des espérances.

Pour les Championnats d’Europe de judo 2016, Teddy Riner est conscient de l’enjeu de la compétition. Il n’a qu’une idée en tête, décrocher une nouvelle médaille d’or et parfaire son palmarès international. Brillant et consciencieux, Teddy Riner aura même porté sa série d’invincibilité à plus de 95 combats gagnés successivement, depuis 2010.

Outre Teddy Riner, c’est la France en elle-même qui vient conquérante pour ces nouveaux Championnats d’Europe de judo. Outre la présence de Teddy Riner pour les plus de 100 kg, l’on retrouve Vincent Limare, Kilian Leblouch, Alexandre Iddir ou encore Alain Schmitt pour les hommes. Du côté des femmes, l’on surveillera la prestation de Laëtitia Payet, Émilie Andéol, Annabelle Euranie et Audrey Tcheuméo.

Au palmarès général des Championnats d’Europe de judo, la France se classe bonne première de l’évènement et possède une très belle avance sur le second. Avec un total de plus de 523 médailles dont 179 en or, les Pays-Bas, deuxièmes, ne sont pas prêts de faire mieux. Avec 92 médailles d’or pour un total d’un peu plus de 288 médailles, les Pays-Bas sont toutefois plus que bien classé en deuxième position ; il ne reste plus qu’à la France de conserver cet avantage le plus longtemps que possible.

