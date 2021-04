La F1 prend la direction de l’Asie pour le Grand Prix de Chine à Shanghai > Deux Grands Prix sont maintenant passés dans cette nouvelle saison 2016 de la F1, et certaines habitudes ne se perdent pas, notamment pour Nico Rosberg.

Auteur d’une très bonne fin de saison l’an dernier, le pilote Allemand de Mercedes ne cesse d’impressionner. Après un début de saison mené tambour battant, Nico Rosberg parviendra à décrocher une deuxième victoire d’affilée pour cette saison 2016 ; la cinquième victoire consécutive du pilote, lors du Grand Prix de Bahreïn.

En devançant de dix secondes le pilote Finlandais Kimi Räikkönen sur sa Ferrari, Nico Rosberg engrange les points et, avec 50 points dans la besace en seulement deux Grands Prix de F1, l’Allemand possède une belle avance sur le second du général qu’est Lewis Hamilton.

Moins flamboyant que lors de la dernière saison, Lewis Hamilton reste toutefois un concurrent de taille, mais n’aura, pour le moment, décrocher qu’une seconde et une troisième position ; un comble pour le champion du monde, d’autant qu’il ne parvient pas encore à rivaliser en terme de chrono avec son coéquipier, sans compter qu’il est souvent victime d’accrochage en ce début de saison.

En seulement deux Grands Prix de F1 en 2016, Nico Rosberg a prouvé qu’il était capable de réussir là où il avait bien du mal l’an passé ; plus en forme que jamais, le pilote Allemand s’est dirigé au Grand Prix de Chine à Shanghai plus que serein et cela n’est pas sans raison.

Vainqueur ici en 2012, le Grand Prix de Chine à Shanghai apparaît bien comme la première victoire en Grand Prix pour Nico Rosberg, et il a déjà prouvé qu’il était capable du meilleur sur ce circuit intéressant pour les mécaniques. Possédant des virages serrés et des lignes droites où l’accélération est à son maximum, le circuit offre un véritable test pour les freins et le moteur qui sont mis à rudes épreuves ; d’autant que le talent de pilotage est au centre des attentions.

Grâce au pilotage de Nico Rosberg sur le Grand Prix de Chine à Shanghai ; là où il parviendra, pour la première fois de sa carrière également, à obtenir la pole position, c’est l’écurie Mercedes qui renaîtra de ses cendres, puisque l’écurie ajoutera une nouvelle victoire à son palmarès, une victoire qui lui échappait depuis 1955. En 2016, tout semble s’organiser pour offrir encore une belle page de l’histoire du pilote et de l’écurie. Bien qu’il faille composer avec le système de qualification et avec les imprévus qui peuvent apparaître sur le circuit, Nico Rosberg part favori, mais la concurrence se veut de plus en plus féroce.

La concurrence, justement, se trouve maintenant du côté de Ferrari. Si le premier Grand Prix de la saison s’est voulu plus confiant pour l’écurie que lors de l’an dernier, le second Grand Prix de F1 a permit de confirmer cela avec un pilote Finlandais capable de pousser sa Ferrari ; il faudra toutefois travailler encore un peu pour permettre à l’écurie Italienne de renouer avec ses plus belles heures. Et si le Grand Prix de Chine de F1 à Shanghai était capable de changer la donne ?

