Les favoris de Ligue 2 se précisent pour la montée en Ligue 1 de football > Chaque année, l’on assiste à de véritables surprises dans le football Français ; outre la puissance et la domination sans failles du Paris Saint-Germain, la Ligue 1, comme la Ligue 2, mettent en avant des équipes possédant une grande envie de réussir.

Montpellier il y a quelques saisons ; la même où le Racing Club de Strasbourg perdra ses chances de remontée en Ligue 1, le SCO d’Angers plus récemment, tout comme le club de Troyes, autant de formations qui ont fait sensation lors des duels de Ligue 2 de football.

L’an passé déjà, l’on avait connu une formation de Troyes irréprochable en Ligue 2, gagnant amplement sa montée dans l’élite du football Français ; cependant, le changement sera plus que difficile pour Troyes, puisque cette formation aura perdu ses nombreux repères et pourrait bien retourner en Ligue 2 dès la saison prochaine. De son côté, le SCO d’Angers s’est permis de bien se caler dans le haut du panier Français avant de connaître une chute au classement ; pas de soucis toutefois pour la formation qui devrait, au minimum, se maintenir en Ligue 1 pour la prochaine saison.

Vous l’aurez compris, l’on a droit, chaque année, à des équipes surprenantes, capables de tirer profit de l’engouement et de la bonne dynamique du moment pour se mettre en avant lors de rencontres plus folles que jamais ; Oyonnax en Top 14 avait connu cela, notamment en faisant tomber les plus grands lors des rencontres qui se jouaient à domicile.

Les favoris de Ligue 2 se précisent pour la montée en Ligue 1 de football

Mais quand est-il de ces formations évoluant encore en Ligue 2 pour cette saison 2015-2016 ? Alors que l’on était en droit d’attendre une hargne certaine pour les récents relégués de Ligue 1 comme Sochaux, Valenciennes ou encore Ajaccio, il n’en fut finalement rien et ces derniers sont coincés au milieu de tableau de Ligue 2.

Le bilan est encore plus grave pour Sochaux, puisque la formation joue dangereusement avec la relégation en nationale, ce qui ferait gronder les supporters. Devant, en revanche, les choses se passent plutôt bien pour l’équipe de Dijon qui pourrait retrouver la Ligue 1 pour la deuxième fois seulement de son histoire. L’an passé déjà, la formation avait terminé son parcours au pied du podium et elle compte bien faire mieux en cette fin de saison. Première du classement de Ligue 2 après la 31e journée avec 60 points, le podium ne devrait logiquement plus échapper à la formation de Dijon, si tant est qu’elle parvient à se montrer solide défensivement.

Même constat finalement pour le second de Ligue 2, puisque, avec 58 points au compteur, Nancy pourrait bien retourner une nouvelle fois en Ligue 1, et connaître, cette fois-ci, un destin plus clément que lors de la dernière saison de présence en Ligue 1, où l’équipe de Nancy n’était que l’ombre d’elle-même.

Enfin, la troisième place est plus serrée et le suspense est à son comble. Ce sont sept équipes qui peuvent encore rêver de renouer avec la Ligue 1 de football, bien que certaines possèdent un avantage qu’il faut conserver. Le Red Star par exemple, est l’équipe la mieux placée au classement, mais ses poursuivants ne se tiennent qu’en quelques points. Parmi les prétendants, l’on retrouve des formations historiques de la Ligue 1, comme les Sang et Or du RC Lens, Metz, Auxerre ou encore Le Havre.

