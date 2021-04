La course à pied du marathon de Paris se dévoile au monde entier

La course à pied du marathon de Paris 2016 se dévoile au monde entier > Jugée par beaucoup comme l’une des plus belles villes du monde, Paris accueille une nouvelle édition de son marathon, qui emprunte des lieux historiques.

Cette course à pied se déroule dans les rues de Paris depuis de très nombreuses années, puisque le marathon de Paris est organisé annuellement depuis 1976 et possède la longueur habituelle de ces évènements, soit 42, 195 kilomètres.

En France, la course à pied du marathon de Paris est la seule course disposant du label d’or de l’IAAF Road Race Label Events (un regroupement des meilleures compétitions mondiales), et, sur le plan mondial, le marathon de Paris est devenu, en 2013, le second marathon en terme de participants terminant le parcours ; seul le marathon de New-York avait fait mieux.

Au niveau des records, c’est l’édition 2014 qui avait livré le meilleur temps de l’histoire ; avec 2 heures, 5 minutes et 3 secondes, l’Éthiopien Kenenisa Bekele est rentré par la grande porte dans la compétition ; la dernière victoire d’un Français, remonte, quant à elle, à 2002.

Mais si le marathon de Paris est très apprécié, c’est bien car il se dévoile au monde entier d’une très belle façon, en proposant un parcours empruntant des passages visités par les touristes, tout en offrant une course à pied assez rapide, sans réelles difficultés pour les organismes, si ce n’est l’endurance.

Depuis 2005 maintenant, la course à pied du marathon de Paris se situe exclusivement sur la rive droite, ainsi que dans les limites administratives de Paris. L’occasion est alors parfaite pour les concurrents d’emprunter des axes désormais historiques de la capitale Française, comme l’avenue des Champs-Élysées, la rue de Rivoli, la place de la Bastille, ou encore la place Félix-Éboué.

Après quelques kilomètres sur le bitume de Paris, la course à pied du marathon de Paris 2016 se dirige en plein dans les bois de Vincennes pour une boucle de dix kilomètres, avant d’effectuer le retour par la rue de Charenton cette fois-ci. S’en suit une entrée dans le bois de Boulogne par la porte d’Auteuil, puis un changement de cap en direction de la porte Dauphine.

L’arrivée, quant à elle, se situe toujours sur l’avenue Foch. Tout au long de la course, les participants peuvent réellement profiter du paysage, puisque la cathédrale Notre-Dame et la Tour-Eiffel se dévoilent lors du chemin retour ; sur l’ensemble de la course à pied, de nombreuses animations populaires se partagent le tracé, afin d’égayer au maximum cet évènement devenu mondial.

