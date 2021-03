En direct, le match de rêve de La Ligue des Champions féminine

La Ligue des Champions féminine offre une affiche de rêve entre le PSG et le FC Barcelone > Au fil des ans, la Ligue des Champions féminine de football ne cesse de gagner en notoriété en proposant un football, certes, différent de celui des hommes, mais dont le spectacle peut laisser rêveur.

Si l’intensité et la rudesse d’un match de football féminin ne parviennent pas à faire jeu égal avec un match habituel entre deux équipes d’hommes, un match de football féminin permet tout de même de voir de très belles actions, couplées à une finesse certaine.

Alors que les équipes féminines sont meilleures d’année en année, la Ligue des Champions féminine est un parfait exemple de l’évolution du sport féminin et parvient à rivaliser avec la Coupe du Monde de football féminin. En 2015-2016, la Ligue des Champions féminine aura déjà offert de belles surprises et nous sommes loin d’en avoir fait le tour.

Historiquement, la Ligue des Champions féminine ne mettait en duel que les clubs champions de leur pays jusqu’en 2009. Cette période aura vu l’émergence des grandes nations de football féminin, puisque l’Allemagne et la Suède se partageaient les victoires ; seule l’édition de 2007 a permis à un autre club Européen de s’imposer (Arsenal), une belle percée avant de voir un club de plus par pays participer à l’évènement.

Dès 2009, la Ligue des Champions féminine offrait alors deux places par pays ; une place pour le champion en titre, et une place pour le second. C’est d’ailleurs dès ce moment-là que le spectacle qui se dessinait permettait de découvrir plus en détail un sport jusqu’à alors très peu suivi.

Après une légère domination de l’équipe de Lyon qui s’est imposée à deux reprises, en 2011 et 2012, l’on retrouvait les premières bases posées, à savoir une nette avance pour les clubs Allemands. Depuis 2012, seuls les clubs Allemands ont réussi à décrocher le sacre en finale, et sauf surprises majeures, ce sont bien des clubs Français qui sont parvenus à atteindre la dernière marche avant de s’écrouler face au géant Allemand.

Pour son édition 2015-2016 de la Ligue des Champions, la compétition ne s’essouffle aucunement et offre des affiches intéressantes, mais dont le tirage au sort aura voulu que l’on ne puisse pas retrouver deux clubs d’un même pays en finale. Si la victoire de Wolfsburg et de Francfort ne semble faire aucun doute, ces deux formations vont devoir s’affronter en demi-finale afin d’accéder à nouveau à une finale. De leur côté, les deux clubs Français en compétition pourraient également se retrouver en demi-finale, mais avant cela, il faut venir à bout de son adversaire direct.

Tandis que Lyon affronte le Slavia Prague, les yeux se tournent déjà vers l’équipe du PSG, qui affronte une belle formation du FC Barcelone ; peut-être un destin tout tracé pour les équipes des hommes ? Dans les faits, jamais le FC Barcelone n’aura réussi à atteindre une finale de Ligue des Champions féminine, pire encore lorsque l’on sait que le FC Barcelone a bien du mal à se sortir des seizièmes de finale. Pour le PSG en revanche, le bilan est plus positif et l’on a déjà connu une finale et sortit des clubs plus prestigieux ; dans tous les cas, le match PSG FC Barcelone est une véritable affiche de rêve dans cette Ligue des Champions féminine, et l’on ne peut qu’espérer une belle victoire des Françaises.

