Les favoris à la course au titre du championnat de Moto GP 2022

Les favoris à la course au titre du championnat de Moto GP 2016 > Ces quatre dernières années, la Moto GP ne permettait pas réellement de pouvoir découvrir de réelles surprises, tant la domination de Jorge Lorenzo et de Marc Marquez s’est voulue pressante ; un changement possible en 2016 ?

Même celui qui n’a que peu, ou que très rarement suivi le sait ; les pilotes Espagnols sont devenus une référence en Moto GP et parviennent à rivaliser avec Valentino Rossi en son temps. Même s’ils sont meilleurs sur le papier, Valentino Rossi reste comme une référence en Moto GP et possède pas moins de sept titres, acquis entre 2001 et 2009 ; une situation qu’aimerait bien connaître Marc Marquez.

Marc Marquez justement, sera parvenu à s’offrir une saison 2013 et 2014 tout simplement incroyable, en enchaînant les victoires, les records, mais surtout une domination totale de ses nombreux concurrents.

Bien qu’il ait laissé passer des occasions d’engranger encore plus de points au fil des courses, le pilote Espagnol a connu là ses deux meilleures saisons de Moto GP, avant de subir de terribles désillusions dès la saison 2015. Alors qu’il se présentait en tant que grand favori et champion en titre, les performances de Marc Marquez n’auront plus été les mêmes, à tel point qu’il abandonnera finalement très vite ses rêves de s’imposer à trois reprises consécutives.

Les favoris à la course au titre du championnat de Moto GP 2016

Preuve en est, il aura abandonné dès la troisième course du championnat et laissera derrière lui de précieux points pour le classement (malgré sa première victoire acquise une course plus tôt), des points que se partageront Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Le reste de la saison ne parviendra alors que très rarement à lui offrir des moments de bonheur, alternant entre première place et abandons à ne plus savoir qu’en faire.

Cette situation offrait toutefois une nouvelle lutte pour le titre, entre Valentino Rossi et Jorge Lorenzo ; là encore, la jeunesse a pris le dessus puisque Jorge Lorenzo deviendra le nouveau champion en titre avec cinq petits points d’avance seulement sur l’Italien, et ce, malgré un abandon du côté du Grand Prix de Saint-Marin.

Dans de telles conditions, qui pourrait tourner l’édition 2016 du championnat de Moto GP à son avantage ? S’il est beaucoup question de Marc Marquez, l’on se tournera certainement plus vers Jorge Lorenzo et Valentino Rossi dont les récentes performances ont permis d’apprécier un spectacle certain ; le coéquipier de Marc Marquez, Dani Pedrosa, se montre également au sommet de l’affiche des favoris ; l’on suivra tout particulièrement Maverick Vinales qui apprend très vite et qui aura livré une première saison en Moto GP plus que bonne.

Quoiqu’il en soit désormais, la saison de Moto GP 2016 ne sera que palpitante, et les coureurs devront se montrer plus fort que jamais. En effet, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur (même boitier ECU pour tous, même capacité de réservoir, ou encore même composition de gommes), ainsi qu’un nouveau fournisseur de pneus, Michelin, qui prend la place de Bridgestone, présent depuis 2009.

Partager : Twitter

Facebook