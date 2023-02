Voir le Tour d’Oman Cyclisme 2023

Le cyclisme sur route et l’émergence du Tour d’Oman > Suivies dans le monde entier, les compétitions de cyclisme prennent une très grande place dans un calendrier sportif au cours d’une année ; qu’on se le dise, c’est bien dès le mois de février que les choses sérieuses commencent.

Tour de France, Tour d’Italie, Tour d’Espagne,… Rien que ces trois compétitions parviennent à accueillir des millions de spectateurs et supporteurs lors du passage de la course dans les différentes étapes ; pourtant, certains Tours de cyclisme en sont également capables, même si ces derniers ne sont encore que trop peu connus.

Le Tour d’Oman fait partie de cette catégorie, lui qui est très jeune sur le plan historique. Se déroulant depuis 2010 au mois de février, le Tour d’Oman en Asie apparaît pourtant comme un très bon entraînement pour les coureurs qui veulent briller lors des prochains grands Tours cyclistes.

Dans les faits, quelque chose ne trompe pas sur l’émergence et le potentiel du Tour d’Oman, puisque l’on retrouve les meilleures équipes sur le plan mondial, ainsi que les meilleurs coureurs !

Grâce à des étapes variées et parfois intenses sur le plan physique, le Tour d’Oman brille par sa diversité et sa difficulté, des qualités que beaucoup auront déjà remarquées.

De son côté, le palmarès n’a rien à envier aux plus grands des Tours de cyclisme, puisque l’on retrouve des grands noms de la discipline ; pour la première édition du Tour d’Oman en 2010, c’est le Suisse Fabian Cancellara qui est venu décrocher le titre, avant de voir Christopher Froome s’adjuger la victoire à deux reprises, en 2013 puis 2014.

Placé en début d’année, le Tour d’Oman peut alors être très compliqué à gérer pour d’autres stars du cyclisme sur route, et l’on ne peut que penser à Vincenzo Nibali (second en 2012), Alberto Contador (second en 2013), Tejay Van Garderen (deuxième en 2014 et 2015), ou encore Alejandro Valverde, troisième en 2015.

En constante évolution depuis la création du Tour d’Oman, le parcours possède des qualités que l’on aimerait bien voir ailleurs ; d’une longueur totale assez courte se disputant sur six journées seulement, le tracé du Tour d’Oman 2016 permet de vivre une intense 4e étape, puisque l’on vit ici, une belle arrivée en hauteur, à la montagne verte. L’ascension ; simple dans les premiers temps, se veut vite changeante et l’on assiste à des luttes acharnées sur des pentes à parfois plus de 13 %, tout en découvrant des tracés plus plats et faisant le bonheur des sprinteurs, comme André Greipel ou Marcel Kittel par exemple.