Le Rallye de Suède dans le Championnat du Monde WRC > Tout au long d’une année de WRC, le Championnat du Monde des Rallyes peut se montrer surprenant, mais surtout intense ; dans l’histoire, le Rallye de Suède a déjà prouvé qu’il mérite sa place ici.

Historiquement, d’abord, le Rallye de Suède a connu sa première édition en 1950 et n’aura de cesse de gagner en popularité depuis, jusqu’à prendre une part importante du calendrier du Championnat du Monde WRC, dès l’année 1970 ; moment de la première apparition du Rallye de Suède au calendrier WRC.

Avec un parcours total très long et composé de plus de 20 spéciales, le Rallye de Suède se démarque des autres évènements grâce une particularité très intéressante pour tout amateurs et pilotes de WRC, il se déroule entièrement sur la neige et peut mettre à mal même les meilleurs pilotes de WRC.

Pour preuve, rare sont les pilotes hors Scandinaves à s’être imposé ici. Apparaissant comme une chasse entièrement gardée par les pilotes Finlandais et Suédois (Norvège une fois, en 2005), seuls deux Français ont réussi à détourner les statistiques à leur avantage, Sébastien Loeb en 2004, puis Sébastien Ogier en 2013 puis 2015.

Toujours dans ses faits marquants, le Rallye de Suède possède une autre particularité, celle de décerner la récompense, Colin’s Crest Award. En référence à Colin McRae, le spécialiste du genre, le Colin’s Crest Award est alors attribué au pilote qui a effectué le plus long saut sur une crête.

Très longtemps détenu par plusieurs pilotes dont le saut maximal se voulait à moins de 38 mètres, le trophée trouvera un nouveau possesseur lors de l’édition 2015, qui aura permis de vivre un moment historique avec l’incroyable envol du Belge Thierry Neuville, qui propulsa sa Hyundai i20 à plus de 44 mètres !

Toujours en 2015, le Rallye de Suède s’est voulu intense pour le classement, puisque ce ne sont pas moins de six leaders qui s’étaient succédé à tour de rôle au fil des journées et des spéciales, avant de livrer une nouvelle victoire à Sébastien Ogier dans les derniers instants, suite à la faute d’Andreas Mikkelsen ; ce fait de course permettra au Français de devenir le premier pilote non Scandinave à s’être imposé à deux reprises au Rallye de Suède au cours de sa carrière.

De son côté, l’édition 2016 du Rallye de Suède conservait ses fortes valeurs, mais ne se reposait pas sur ses lauriers. Ici, les organisateurs de la course auront modifié le tracé, permettant de grappiller des kilomètres. Pour tenter de décrocher la victoire finale, il fallait dès lors parcourir 1 260 kilomètres, contre 1 099 en 2015.

