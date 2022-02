Le Tournoi des 6 Nations : peut-on vraiment conserver son titre ?

Le Tournoi des Six Nations 2016 et l’hypothétique conservation du titre de rugby à XV pour l’Irlande > Comme chaque année depuis 1882 maintenant, le Tournoi des Six Nations rassemble des formations ne désirant qu’une seule chose, être qualifiée de Championne d’Europe.

Chaque année durant le mois de février et mars, le Tournoi des Six Nations regroupe l’Angleterre, l’Écosse, la France, le Pays de Galles, l’Irlande et l’Italie. Historiquement, l’Italie est la dernière formation à avoir rejoint la compétition en 2000, d’où le nom de Tournoi des Six Nations.

Dans cette compétition de rugby à XV, chacune des équipes affronte les autres sur une durée de sept semaines sans avoir le droit à une deuxième chance ; comprenez donc par là, que l’on dispute uniquement un match entre deux formations, laissant de côté le système aller-retour.

En 2016, le Tournoi des Six Nations avantage quelque peu certaines équipes, qui joueront un match à domicile de plus que les autres, à savoir la France, l’Irlande et le Pays de Galles.

Au sein de son historique de vainqueur, le Tournoi des Six Nations de rugby à XV se trouve être la propriété du Pays de Galles, qui se sera imposé pas moins de 37 fois avant l’édition 2016, et se permet de dépasser l’Angleterre et ses 36 victoires.

Tandis que le Pays de Galles et l’Angleterre sont les concurrents les plus sérieux lors du Tournoi des Six Nations, la France arrive juste troisième avec 25 victoires, tandis que l’Écosse en possède 22, contre 21 pour l’Irlande, brillante gagnante en 2015.

Si la victoire de l’Irlande fut justement très belle il y a un an, c’est également parce que l’Irlande s’était imposé en 2014 et parvenait à offrir un spectacle incroyable face à ses opposants. Malheureusement pour l’Irlande, l’on ne sera pas parvenu à faire un Grand Chelem, à savoir parvenir à s’imposer face à tous ses concurrents, sans jamais connaître la défaite ; dans l’histoire, c’est le Pays de Galles qui aura réussi en dernier cette performance, en 2013.

Le Tournoi des Six Nations 2016 pouvait-il, alors, permettre à l’Irlande de s’imposer pour la troisième fois consécutive, tout en décrochant un Grand Chelem en bonus ? Alors que l’Italie n’apparaissait réellement pas comme un danger immédiat, les aventures de l’Irlande pouvaient bien être plus compliquées à gérer en 2016, notamment avec une formation d’Angleterre et du Pays de Galles très revancharde. Dans les faits, l’Irlande possède néanmoins un net avantage sur ses rivaux, une défense bien plus dure à passer ; était-ce suffisant pour s’adjuger un troisième titre consécutif ?

