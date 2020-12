Encore très peu connu, le rugby à sept est devenu une catégorie à suivre ces dernières années ; possédant les mêmes règles et formes que le rugby à XV, le rugby à VII se destine déjà à un grand avenir.

Pour parvenir à faire sensation dans les salons des amateurs de ballons ovales, la fédération World Rugby ne lésine pas sur les moyens. Puisqu’il faut réussir à faire du Rugby à sept un sport collectif viable, il faut déjà réussir à créer des évènements.

Sur ce point, la fédération fait très fort, et propose, depuis 1999 désormais, une série de tournois internationaux se déroulant sur plusieurs mois. Généralement, la compétition débute en automne, et se termine au printemps de l’année suivante.

L’objectif est ambitieux, mais clair, parvenir à développer une compétition de haut niveau entre les nations historiques du rugby, tout en parvenant à un succès commercial certain pour la fédération ; c’est de là qu’est né le World Rugby Sevens Series.

L’émergence du rugby à sept et l’importance du World Rugby Sevens Series

En seulement dix années, la fédération World Rugby aura réussi son pari puisque le rugby à sept est en pleine émergence et ne cesse de s’exporter à travers le monde, d’où la juste importance du World rugby Sevens Series, qui regroupe alors pas moins de seize nations minimum à chaque édition.

Lors du World Rugby Sevens Series, les équipes présentes dans la compétition se rencontrent à divers endroits à travers le globe et sont placées dans différents groupes ; à chaque match de groupe, l’on décroche des points et si l’on parvient à remporter un tournoi d’étape, cela fait des points en plus pour la formation. Alors que le système de points peut encore poser problème à certains amateurs de la discipline, le spectacle offert est digne des plus belles compétitions mondiales.

Au palmarès du World Rugby Sevens Series, jamais plus de quatre formations se seront imposées ; si la Nouvelle-Zélande impose une nouvelle fois son style avec pas moins de douze victoires finales avant l’édition 2016, Les Fidji se placent deuxième avec deux victoires (2006 et 2015) et laissent l’Afrique du Sud (2009) et les Samoa (2010) a une seule victoire dans l’histoire.

Le World Rugby Sevens Series se veut un peu plus serré après seulement deux tournois. Vainqueur du premier tournoi, les Fidji culminent déjà à 35 points et la même somme est à mettre dans la besace de l’Afrique du Sud, brillante lors du second tournoi du World Rugby Sevens Series. Les États-Unis et l’Argentine se partageaient alors la troisième place avant de prendre la direction de Wellington, la troisième étape du World Rugby Sevens Series.

En vidéo, vous voulez mieux connaître le Rugby à VII ? Voici les bases du jeu en images :

