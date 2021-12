Les joueurs Africains présents dans les clubs de ligue 1 de football > Au fil des années, le football Africain a réussi à prendre une place de choix sur le plan mondial ; bien que ces formations peinent encore en Coupe du Monde, certains joueurs Africains possèdent un tel niveau de jeu qu’ils jouent pour les plus grands clubs Européen ; retour, cette fois-ci, sur les joueurs Africains présents dans les clubs de Ligue 1.

Avant la reprise du championnat, le marché des transferts battait son plein et le moins que l’on puisse dire, c’est que les clubs présents en Ligue 1 ont rapidement trouvé des forces du côté de la zone Afrique, avec pas moins de 130 joueurs Africains.

Alors que certains clubs de Ligue 1 ont vu des joueurs Africains partir vers de nouveaux horizons ; comme l’Angleterre avec les frères Ayew par exemple, d’autres clubs se permettent de s’imposer avec une majorité de joueurs Africains.

Tournons-nous vers le SCO d’Angers dans un premier temps. Ici, pas moins de treize joueurs proviennent de la zone Afrique et le SCO d’Angers fait très fort. Lors de la trêve hivernal du championnat de Ligue 1, le SCO d’Angers pointait à la troisième place du classement, juste derrière l’AS Monaco.

Les joueurs Africains présents dans les clubs de ligue 1 de football

Si le SCO d’Angers est parvenu aussi haut dans le classement après sa promotion de Ligue 2, c’est en partie grâce à Cheikh Ndoye, son excellent milieu et capitaine Sénégalais, le Tunisien Bilel Mohsni ou encore Ismaël Traoré, dont les prestations avec la Côte-d’Ivoire ne sont plus à prouver.

De nombreux autres joueurs Africains sont présents dans les clubs de Ligue 1 de football et il est alors impossible de ne pas évoquer les Tunisiens Syam Ben Youssef et Alaeddine Yahia du côté de Caen, tout comme Wahbi Khazri, bien que ce dernier se dirige déjà vers la BPL Anglaise.

Le Nigeria lui aussi est représenté, avec deux joueurs évoluant dans des très beaux clubs ; Vincent Enyeama du côté de Lille et Elderson Echiejile pour l’AS Monaco. L’Algérie possède également son mot à dire avec pas moins de neufs joueurs qui ont rejoint la Ligue 1 avant la reprise du championnat, Mehdi Zeffane en tête du côté de Rennes, suivi d’Antar Yahia pour Angers, une nouvelle fois.

Le Paris Saint-Germain, de son côté, est plus timide avec la seule présence de Serge Aurier l’Ivoirien. Une constatation se dresse néanmoins, les joueurs Africains ont véritablement la côte dans le championnat de Ligue 1 de football et possèdent de très grandes qualités. Si le SCO d’Angers est la formation possédant le plus de joueurs Africains, la nation Africaine la plus représentée reste le Sénégal, avec pas moins de vingt joueurs évoluant dans les clubs Français.

