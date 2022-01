Le Rallye Raid Dakar et l’historique participation de Sheldon Creed

Le Rallye Raid Dakar 2016 et l’historique participation de Sheldon Creed > Nul besoin de présenter encore l’évènement auto-moto qui parvient à rassembler plusieurs millions de personnes devant leur poste de télévision, tant le spectacle du Rallye Raid Dakar s’est étoffé au fil des années.

Alors que la première édition du Rallye Dakar remonte déjà à 1978, la course n’aura eu de cesse d’évoluer au fil des années et aura quitté son parcours original se tenant de Paris à Dakar, pour se tourner vers des terres plus compliquées à apprivoiser, mais toujours aussi belles.

En 2016, le Rallye Raid Dakar se déroulait pour la huitième fois consécutive en Amérique du Sud et proposait alors un parcours très intéressant pour les prétendants au sacre de chaque catégorie. En prenant son départ à Buenos Aires et son arrivée à Villa Carlos Paz, le Rallye Raid Dakar 2016 offre encore de bonnes sensations.

Lors de l’élaboration du tracé du Rallye Raid Dakar 2016, certaines étapes devaient se disputer en plein cœur du Pérou, mais le danger du phénomène El Nino aura eu raison de l’évènement ; si le Pérou n’est plus d’actualité en 2016 ; tout comme le Chili, ce n’est pas le cas de la Bolivie, qui accueille deux étapes et se maintien au calendrier.

Sur la quinzaine de jours de compétition, les concurrents découvrent l’Argentine sous tous ses états et font une rapide escale en Bolivie, lors de la sixième et septième étape. Arrivé à cette période, le temps est déjà venu de faire un premier bilan sur les temps, et de surveiller attentivement les favoris de cette année.

En 2015, le Rallye Raid Dakar avait sacré des pilotes qui ont fait leurs preuves auparavant, à commencer par la victoire de l’Espagnol Marc Coma en moto et déjà vainqueur en 2006, 2009, 2011, 2014 et 2015, puis Nasser Al-Attiyah en voiture qui vient s’imposer une nouvelle fois après son dernier succès de 2011.

La catégorie des camions et des quads aura permis de découvrir de nouveaux rois du Rallye Raid Dakar, et l’édition 2016, quant à elle, offrait un moment historique à vivre dès l’entame de la première étape. En effet, alors qu’il est âgé de 18 ans, 3 mois et 3 jours au moment de s’élancer au Rallye Raid Dakar 2016, Sheldon Creed deviendra le plus jeune pilote à prendre son envol au Dakar.

L’on aura découvert ce jeune pilote en motocross et supercross, avant de le voir évoluer quelque temps dans les disciplines automobiles ; son talent lui aura rapidement permis de se voir proposer un volant pour l’édition 2016 du Dakar, mais la fougue de sa jeunesse pourrait peut-être lui porter préjudice, à moins qu’il n’entre une nouvelle fois dans les livres d’histoire…

