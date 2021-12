Le meilleur du Championnat de Pro A de basket-ball

Le championnat de Pro A de basket-ball en 2015 > Habitué à nous offrir certaines révélations depuis quelques années maintenant, le championnat de Pro A se veut totalement boulerversé pour la première partie de son édition 2015.

Lorsque l’on évoque le championnat de Pro A de basket-ball de ces dernières années, l’on ne peut que penser aux nombreux efforts fournis par le club Alsacien de Strasbourg. Malgré une saison régulière ébouriffante, Strasbourg n’aura jamais réussi à décrocher un sacre de champion en dominant autant son exercice et ses adversaires. En 2015 néanmoins, l’on retrouve une formation de Strasbourg très en dessous des espérances sportives du public, mais cela pourrait peut-être apparaître comme un mal pour un bien. En effet, si Strasbourg ne parvient pas à se titrer champion en terminant la Pro A de basket-ball en première position, les choses pourraient-elles s’inverser si Strasbourg peinait à atteindre le podium de la saison régulière ? Les fans Alsaciens l’espèrent en tout cas.

En 2015 justement, Strasbourg aura connu quelques défaites, ce qui n’est finalement pas une habitude pour ce club. Lorsque l’on regarde l’issu des onze premières journées, Strasbourg s’était incliné à quatre reprises ; malgré sept victoires au compteur, Strasbourg ne se positionnait qu’à la cinquième place.

De son côté, l’ASVEL se positionne une nouvelle fois au sommet du classement et renoue parfaitement avec son état d’esprit très combatif. En dix journées, l’ASVEL n’aura connu la défaite qu’à deux reprises et s’offre donc 80 % de victoires.

La formation de Gravelines-Dunkerque est aussi l’une de ces formations dont l’année 2015 est en demi-teinte. Brillant lors de cinq rencontres consécutives, Gravelines-Dunkerque aurait pu prendre la tête du championnat de Pro A lors de son déplacement sur le parquet de Strasbourg. Malheureusement pour la formation, c’est une lourde défaite que l’on aura connue ; pas de quoi s’inquiéter toutefois, puisque Gravelines-Dunkerque restait à la seconde position après onze journées disputées.

Monaco, en revanche, est une belle surprise de cette première partie de championnat de Pro A de basket-ball en 2015. Incroyable en division inférieure l’an passé, l’équipe de Monaco a retrouvé l’élite du basket-ball Français en 2015, soit 24 ans après sa dernière apparition. Fort d’un nouveau budget et d’ambitions grandissantes du président du club, Monaco parvient à lutter avec les favoris de la Pro A et se sera même offert la troisième place du classement après onze journées (8 victoires, 3 défaites).

Enfin, bien plus bas, Cholet et Le Havre tentent, tant bien que mal, de garder la tête hors de l’eau. Une nouvelle saison compliquée se dessine pour les deux clubs, d’autant que Cholet n’aura connu que deux victoires en onze matchs et Le Havre, seulement une, face à Cholet.

