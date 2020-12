Quelles sont les meilleures équipes de Série A italienne ?

Les meilleures équipes de football de Serie A > Au classement de l’UEFA, le coefficient de la Serie A se veut assez changeant ces dernières années, si bien que les performances générales sur le plan Européen aura permis à la Bundesliga de se projeter devant la Serie A ; coup dur pour un championnat qui se rapproche du classement de la Ligue 1.

Dans les faits, le championnat de football de Serie A regroupe les équipes les plus méritantes sur le sol Italien, et lorsque l’on sait que le football est une religion là-bas, la moindre erreur peut s’avérer fatale pour certaines équipes.

L’on retrouve alors en Serie A, les vingt meilleures équipes Italiennes qui se rencontrent chacune a deux reprises (domicile et extérieur) et, à la fin de la saison, les trois équipes possédant le moins de points sont reléguées en Serie B ; ce qui ne change pas du principe des championnats des autres pays.

Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les équipes terminant aux premières places de la Serie A, puisque les deux premiers clubs se retrouvent directement qualifiés pour la très belle Ligue des Champions, tandis que le troisième du classement doit passer le troisième et dernier tour des qualifications ; s’il ne parvient pas à se qualifier, il se retrouve alors en Ligue Europa. Concernant le quatrième du classement et le vainqueur de la Coupe d’Italie, ils doivent passer les derniers tours de qualifications à la Ligue Europa.

Lors de la Ligue des Champions justement, la Lazio de Rome s’est inclinée en barrage face au club Allemand du Bayer Leverkusen, laissant alors les équipes Italiennes à deux pour la Ligue des Champions ; le départ se veut d’ailleurs compliquer pour l’Italie, puisque seule la Juventus parvient à faire sensation. Dans son groupe, l’AS Roma est bien plus en difficulté et parvenir à sortir du groupe composé du FC Barcelone, du Bayer Leverkusen et du BATE Borisov pourrait relever de l’utopie ; rien n’était toutefois perdu après la cinquième journée.

De son côté, la Juventus pourrait bien se vanter d’avoir effectué un parcours quasi-parfait. Invaincue en cinq rencontres, la Juventus possédait alors onze points sur quinze possibles, et devançait Manchester City de deux points. Le troisième et le quatrième du groupe possédaient alors un tel retard que l’on ne voyait pas comment la Juventus ne pouvait accéder au prochain tour ; une habitude pour cette formation qui domine outrageusement son championnat de football de Serie A.

En effet, si la Juventus parvient à se montrer constante dans ses efforts Européens, que dire du championnat de Serie A ? La Juventus aura décroché pas moins de 31 titres de champion d’Italie et restait d’ailleurs sur un magique quadruplé, en 2011, 2012, 2013 et 2014. Si sa supériorité n’est plus à prouver, c’est derrière que l’on tente de briller.

L’AC Milan et l’Inter Milan se partagent finalement les titres que la Juventus n’aura pas réussi à remporter et ces deux formations se retrouvent avec 18 victoires au total chacune. Alors que le dernier titre de l’Inter Milan remonte à 2010, l’AC Milan possède l’avantage des combats récents, avec une victoire en championnat de Serie A en 2011. Malheureusement pour ces deux formations, les prouesses Européennes sont bien loin d’être à la hauteur des attentes ; l’AC Milan aura remporté la Ligue des Champions en 2007, mais est en perdition depuis 2013, et l’Inter Milan ne parvient plus à sortir la tête de l’eau depuis son succès en Ligue des Champions, en 2010.

En vidéo, on laisse les points parler ! Voici en images le classement des meilleures équipes de Série A à travers l’histoire :

