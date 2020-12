NBA : Les meilleures équipes de tous les temps

Dans ce championnat, ce sont les meilleures équipes de basket-ball qui évoluent. Mais quelles sont les plus grandes équipes qui ont marqué l’histoire de la NBA ?

Dans l’histoire, la NBA (National Basketball Association) est la ligue de basket-ball principale dans l’Amérique du Nord et fut créée en 1946. D’abord nommée BBA, elle trouvera rapidement son nom de NBA après la fusion entre la BBA et la NBL, en 1949.

Dans le championnat de NBA, l’on retrouve 30 franchises réparties en deux Conférences ; Est et Ouest, qui incluent trois divisions chacune. Alors qu’une saison régulière de NBA comprend 82 matchs, les 16 équipes qui parviennent à se qualifier s’affrontent alors dans les séries éliminatoires, les fameux playoffs.

La finale voit alors s’affronter la meilleure équipe de la conférence Est, face à la meilleure équipe de la conférence Ouest, dans une série de rencontres. La première parvenant à décrocher quatre victoires est désignée championne ; le championnat de la NBA est, à ce jour, considéré comme le plus prestigieux au monde, grâce à un niveau de jeu exemplaire, mais également sur le plan des audiences et de l’affluence.

Les meilleures équipes de basket-ball en NBA

Depuis sa création, la NBA se sera démarquée en offrant des affiches souvent incroyables sur le plan technique, mais une certitude se dessine néanmoins, la supériorité des Celtics de Boston ne fait aucun doute ; joli palmarès pour l’équipe la plus ancienne de la NBA, n’ayant jamais changé de nom et de localisation depuis sa création.

Au fil de l’histoire de la NBA, la formation des Celtics de Boston aura connu des périodes de trouble certain, mais des moments de joie intense, notamment face à son adversaire de toujours, les Lakers de Los Angeles. Les Celtics de Boston affichent fièrement les 17 sacres acquis au cours de douloureux matchs, et bien que l’on ne connaisse plus la victoire depuis l’édition 2007-2008 de la NBA, la formation reste encore très tranchante ; son retour sur le premier plan ne saurait tarder.

De son côté, l’équipe des Lakers de Los Angeles connaît des succès bien plus récents (2008-2009 et 2009-2010), mais reste, depuis, bloquée avec 16 sacres au compteur, soit un seul de moins que les Celtics de Boston. Là encore, une nouvelle victoire ne saurait tarder et ces deux formations lutteront à nouveau pour la première place. Rappelons que les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles se sont déjà rencontrés à douze reprises en finale de la NBA et les chiffres sont appels ; neuf victoires pour les Celtics de Boston, contre trois seulement pour les Lakers de Los Angeles.

Pour clôturer le podium de la NBA, il faut regarder bien loin derrière, puisque six succès seulement sont à mettre au compteur de la formation avant l’édition de cette année. Alors que le dernier succès des Bulls de Chicago remonte déjà à 1997-1998, il existe une formation qui sera entré de force dans le classement dès l’aube des années 2000, les Spurs de San Antonio. Avec cinq succès en un peu plus de dix ans, les Spurs de San Antonio montrent leur présence, et c’est tant mieux pour le spectacle présent en NBA.

