Les premières surprises de la Ligue Europa 2015-2016 > Alors que le mois de novembre apparaît comme décisif dans les qualifications au prochain tour de la Ligue Europa, certaines équipes auront réussi à se montrer brillantes, parfois même surprenante.

Historiquement d’abord, cette Ligue Europa 2015-2016 restera dans les mémoires puisqu’elle offrira à son vainqueur une chance de goûter à la Ligue des Champions ; pour des formations souvent laissées aux portes de la Champions League, remporter la Ligue Europa est presque devenu l’objectif numéro un.

Dans les faits, offrir une place de qualification à la Ligue des Champions était le meilleur moyen d’empêcher les clubs de bouder cette Ligue Europa, souvent considérée comme un trophée de bien moindre importance ; pourtant, la Ligue Europa est la deuxième compétition la plus importante sur le plan Européen.

La Ligue Europa 2015-2016 apporte également ses modifications, puisque nous retrouvons non pas sept qualifiés d’office pour la phase de groupes, mais seize, et les différents pays ne pouvaient avoir plus de trois participants à la compétition, hors repêchage de Ligue des Champions.

Les premières surprises de la Ligue Europa 2015-2016

Mais si cette Ligue Europa 2015-2016 parvient à éblouir, c’est grâce à certaines équipes, qui, après la moitié des matchs disputés, créent une surprise d’importance.

Dans le groupe A par exemple, le club Norvégien de Molde FK se montre à son avantage en ayant remporté dix points en quatre rencontres ; avec trois victoires et un match nul, sa qualification semble de mise ; Fenerbahce, second du groupe, possède six points et le troisième pointe difficilement à deux petits points.

Plus grave dans le groupe B toutefois, puisque Bordeaux se doit absolument de réagir dans les meilleurs délais ; troisième de son groupe avec trois malheureux points après quatre rencontres disputées, l’avenir des Bordelais semble déjà compromis à la moitié des matchs de groupes de cette Ligue Europa 2015-2016. Même constat dans le groupe F, puisque Marseille se retrouvait à la troisième place d’un groupe qui lui semblait pourtant déjà acquis. Les excellentes prestations du Sporting Braga et de la modeste formation de République Tchèque du FC Slovan Liberec sont à noter, pourront-elles continuer comme cela ?

Enfin, dans le groupe G, seul l’AS Saint-Étienne parvient à redonner des couleurs à la France puisqu’en étant deuxième de son groupe après quatre matchs, son avenir dans la Ligue Europa 2015-2016 pourrait bien continuer, d’autant que son avance sur le troisième lui autorise même à connaître un revers.

