Quelle est l’histoire de la Ligue des Champions féminine de football ?

L’effervescence de la Ligue des Champions féminine > Tandis que son homologue masculin est au sommet de sa forme, la Ligue des Champions féminine parvient à s’octroyer une belle mise en avant depuis quelques années désormais.

Lancée en 2001 sous le nom de Coupe féminine UEFA, il faudra attendre 2009 pour voir la compétition se nommer Ligue des Champions féminine. Dans sa première version d’ailleurs, la Ligue des Champions féminines ne mettait en proie que les équipes championnes.

Pour rallier l’aventure Européenne, il fallait alors décrocher le sacre dans son championnat respectif, et ces nombreuses années auront été outrageusement dominées par les clubs Allemands et Suédois.

C’est en 2007 que l’on verra une victoire d’une autre nation se dessiner, puisque c’est l’équipe Anglaise d’Arsenal qui parviendra à briller sur le plan Européen, pour la seule fois de son histoire, malheureusement.

Dès 2009, la Ligue des Champions féminine se présentait dans sa nouvelle forme et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès médiatique fut rapidement de la partie. Désormais, les équipes sont plus nombreuses puisque ce sont les deux premières des championnats respectifs qui se qualifient pour la Ligue des Champions.

Toujours dès 2009, une constatation se fait remarquer. Ouverte à plus de 50 clubs à travers l’Europe, la Ligue des Champions féminine ne permet pas aux clubs hors de l’Allemagne de s’imposer. Très fortes sur le terrain, les Allemandes ne laissent que trop peu de chances à leurs adversaires, une situation qui changera, deux ans plus.

Plus fortes que jamais, les joueuses de Lyon auront permis à la France entière de connaître plus en détail cette compétition, tout en s’imposant de très belles manières face à deux clubs Allemands ; le FFC Turbine Postdam en 2011, puis le FFC Francfort un an plus. Effet médiatique oblige, de nombreux Français s’intéresseront ensuite à la compétition, qui connaîtra une effervescence certaine.

Mais la belle histoire s’est très vite arrêtée pour le club de Lyon. En parvenant à se hisser jusqu’en finale en 2013 (match perdu face au VfL Wolfsburg sur le score d’un à zéro), Lyon ne parviendra plus à monter sur les dernières marches du podium.

Pour retrouver un club de football féminin Français, il faut alors se tourner vers le Paris Saint-Germain qui atteindra le stade de la finale pour la première fois de son histoire, en 2015 ; malheureusement vaincu lui aussi, face au club Allemand du FFC Francfort, le club le plus titré de la Ligue des Champions féminine.

