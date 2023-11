La zone Afrique dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018 > Alors que la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil aura permit de retrouver de belles surprises avec les équipes Africaines, il ne fait nul doute que la prochaine Coupe du Monde pourrait, encore une fois, apparaître comme un tremplin pour ces formations très motivées.

Faisons un rapide retour sur la Coupe du Monde de football 2014. Lors de cet évènement, certaines formations Africaines ont brillé grâce à un jeu collectif intéressant et une envie certaine de se surpasser. Outre le fait d’avoir livré une édition incroyable (victoire de l’Allemagne sept buts à un contre le Brésil), la Coupe du Monde de football s’est aussi voulue historiquement intéressante.

Débutons par l’équipe du joueur emblématique qu’est Samuel Eto’o. Si l’on pensait d’abord que le Cameroun parviendrait à prendre sortir la tête haute d’un groupe composé du Brésil, du Mexique et de la Croatie, il n’en fut finalement rien. Absents sur le terrain, les joueurs n’auront montré aucune envie de parvenir à créer des sensations, pire encore lorsque l’on entend que le Cameroun aurait pu truquer certaines de ses rencontres.

Si le Cameroun est une équipe à oublier en 2014, que dire en revanche du Nigeria ? En tombant dans un groupe avec l’Argentine, la Bosnie et l’Iran, le Nigeria se devait de viser au moins la deuxième place du groupe ; pari réussi pour la formation qui parviendra à finir à la seconde position, avant de se faire éliminer de la compétition par une équipe de France pourtant assez molle en huitièmes de finale.

Mais pour la zone Afrique, la plus belle des surprises nous venait tout droit de l’Algérie. Incroyable lors de ses matchs de poule, l’Algérie terminera à la deuxième place de son groupe, derrière la Belgique, mais devant la Russie et la Corée du Sud ; le premier exploit était signé.

Le huitième de finale de l’Algérie s’avéra, en revanche, bien plus compliqué. En terminant second de son groupe, l’Algérie devait faire face à l’Allemagne, la même équipe qui fera sensation contre le Brésil et qui décrochera un nouveau titre de champion du monde à l’issue de la compétition.

Dans cette rencontre, jamais l’Algérie n’aura démérité, bien au contraire. En se procurant quelques occasions et en se montrant défensivement à la hauteur, l’Algérie parviendra à emmener l’Allemagne en prolongations, avant de s’effondrer. En encaissant deux buts, l’Algérie parviendra tout de même à réduire l’écart à la 121e minute de jeu, mais ce sera trop tard, l’aventure mondiale s’est arrêtée pour les Fennecs.

Avec une telle configuration lors de la Coupe du Monde 2014, l’on ne peut qu’envisager les plus beaux exploits pour la zone Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde de football 2018. Avant cela, la phase éliminatoire doit être franchie et de nombreux prétendants sont désireux de réaliser une excellente prestation ; l’on pense alors naturellement à l’Algérie, au Nigeria, mais aussi à la Tunisie et à l’Égypte.

