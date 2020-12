Championnat du monde de snooker : quelle histoire !

Championnat du monde de snooker hommes et femmes > Que l’on soit à la maison ou dans des salles de jeux, une partie de billard peut rapidement être au programme. Jeu technique, le billard propose des variantes intéressantes, comme le snooker qui a droit à son championnat du monde depuis de nombreuses années.

Dans le snooker justement, les participants doivent frapper les billes dans un ordre bien précis, tout en utilisant la bille blanche comme bille de choc. Sur la table, l’on retrouve alors quinze billes rouges valant chacune un point, et une bille jaune, verte, marron, bleue, rose et noire ; ces dernières valent respectivement de deux à sept points.

Le but d’une partie de snooker est d’inscrire le maximum de points, sachant que la bille jaune, verte, marron, bleue, rose et noire ne peuvent être empochée qu’après une rouge ; une telle configuration permet de vivre bien souvent des parties de snooker intense, tant la technique est au sommet de sa définition. Empêcher l’adversaire de jouer correctement lors de son prochain tour est un objectif clair pour les participants.

Bien que ce sport reste encore en retrait dans certains pays, force est de constater que sa notoriété n’est plus à faire ; le snooker est une mode indémodable au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie, en Malte et en Inde. Le snooker se démocratise également en Chine, en Thaïlande, et en Belgique.

C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’un championnat du monde snooker fut créé en 1927. Devenu annuel depuis, le championnat du monde de snooker hommes et femmes permet de mettre à jour les nombreux talents de la discipline, tout en mettant en lumière les jeunes prodiges ; l’Angleterre reste toutefois un cran au-dessus des autres nations, de par son incroyable palmarès.

Entre 1927 et 1969, de nombreuses péripéties viendront ponctuer l’histoire du championnat du monde de snooker, et l’on connaître même de nombreuses années où seul un match sera organisé. Le retour du tournoi comme nous le connaissons actuellement aura lieu en 1969 et mettra en avant les plus grandes stars de cette variante du billard.

Au palmarès des hommes par exemple, l’Angleterre aura souvent offert aux spectateurs un champion venant de ses terres. De 2012 à 2014, le championnat du monde de snooker sacrait un Anglais, dont Ronnie O’Sullivan par deux fois, pour un total de cinq victoires dans sa carrière, avant l’édition annuelle. Dans toute l’histoire du championnat du monde de snooker, nous pouvons aussi souligner que seulement quatre vainqueurs ne seront pas issus d’une quelconque origine Britannique (Australie par deux fois, Canada et Irlande).

Du côté des femmes, l’on peut se tourner vers l’Europe pour trouver l’une ; si ce n’est la meilleure joueuse du moment. La Belge Wendy Jans prouve sa technique chaque année, et cela lui aura permis de remporter le titre en 2006, 2012, 2013 et 2014.

