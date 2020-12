La Fed Cup à travers l’incroyable histoire du tennis féminin

Comme chaque année maintenant, la Fed Cup met en avant plusieurs pays luttant pour la victoire finale, dans une compétition disputée et très aimée du public.

La Fed Cup est donc un tournoi mondial de tennis féminin par équipes nationales. Cette compétition est considérée comme l’équivalent féminin de la Coupe Davis et voit son organisation se faire depuis 1963.

Dans les faits, la Fed Cup aura pu exister depuis bien plus longtemps puisque ce sera en 1919 que l’idée d’un tel tournoi émergera dans l’esprit de l’Américaine Hazel Hotchkiss Wightman ; quadruple gagnante des Internationaux des États-Unis.

Malgré un refus certain, elle parviendra à se montrer tenace et fondera par la suite une compétition portant son nom et mettant aux prises les États-Unis et la Grande-Bretagne ; une mise en bouche de ce qui deviendra un classique par la suite.

Il faudra alors attendre 1962 pour voir les choses évoluer. Cette fois-ci, ce sera une Britannique et une Australienne qui soumettront un projet de compétition par équipes nationales féminines, directement à la fédération internationale de tennis. Désormais persuadée du succès d’un tel évènement, la fédération mettra en place, en 1963, la compétition que l’on connaît aujourd’hui, pour célébrer son 50e anniversaire.

La Fed Cup et son histoire dans le tennis

Cette compétition deviendra alors rapidement un véritable succès populaire, d’autant que les meilleures joueuses y prendront part, comme Billie Jean King ou Margaret Court. Depuis 1995, la compétition prend le nom de Fed Cup et sa notoriété ne cesse de s’accroître. Tandis que 84 pays participaient à la compétition en 1995, l’on en retrouvera 100, en 2001.

La Fed Cup 2015 et son histoire dans le tennis

Au cours des dernières années, la Fed Cup aura subit de nombreux changements dans son déroulement. Entre 2000 et 2003, la Fed Cup parviendra à s’étoffer en proposant un spectacle toujours plus grandissant et une difficulté accrue concernant les différentes qualifications. Depuis 2005 néanmoins, la Fed Cup se rapproche du format de la Coupe Davis, du premier tour jusqu’à la finale.

Au palmarès, force est de constater que la privatisation des États-Unis est bien présente ; avec 17 titres avant l’édition annuelle de la Fed Cup, les USA apparaissent comme une force certaine face à des adversaires plus en retrait.

Les États-Unis ne parviennent plus à s’imposer

En effet, les dernières années auront mises en avant une équipe Italienne très brillante, malgré le fait que la Russie et la République Tchèque conservent un avantage certain. Dans les faits, la République Tchèque est d’ailleurs la formation féminine la plus en vogue actuellement, avec pas moins de trois succès lors des quatre dernières éditions, de 2011 à 2014.

