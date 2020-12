Le club turc de football de Fenerbahçe : toute une histoire !

Habitué à se retrouver souvent sur la scène du meilleur football Européen avec des représentations en Ligue des Champions, le club turc de Fenerbahçe a une histoire incroyable.

Fondé à Istanbul en 1907, le club de Fenerbahçe est déjà une référence en Turquie. En effet, ce ne sont pas moins de 19 titres de champion de Turquie et six coupes de Turquie que possède Fenerbahçe en 2015, un bien beau palmarès pour la formation qui se rapproche du record de Galatasaray ; vingt succès.

Sur le plan Européen, le club de football de Fenerbahçe ne démérite aucunement et fournit des efforts parfois colossaux, bien que ces derniers ne seront jamais réellement mis en avant. Lors de la Ligue des Champions 2004-2005 pour commencer, Fenerbahçe terminera troisième de son groupe, loin derrière Manchester United et Lyon.

Même constat un an plus tard, puisque Fenerbahçe ratera le coche de la qualification à la Ligue des Champions et sera reversé en Europa League. Ici, le club de football de Fenerbahçe parviendra à atteindre le stade des seizièmes de finale, mais se fera sortir de la compétition à la différence de buts, au profit de l’AZ Alkmaar.

En 2007-2008 en revanche, Fenerbahçe fera très forte impression. Premièrement, Fenerbahçe parviendra à sortir deuxième de son groupe comprenant notamment l’Inter Milan et le CSKA Moscou, puis brillera en huitième de finale en s’imposant contre le champion en titre de la Coupe UEFA de l’époque, le FC Séville. Arrivé en quart de finale pour la première fois de son histoire, Fenerbahçe perdra ses moyens contre Chelsea lors du match retour et s’inclinera douloureusement sur le score cumulé de trois buts à deux.

Après une saison 2008-2009 très terne sur le plan Européen ; mais également dans le championnat Turque où la formation finira à la quatrième place, la saison 2009-2010 sera bien meilleure pour le club. Grâce à cette présence en Europa League, le club de Fenerbahce apparaît alors comme l’un des favoris certains à la victoire finale. Malheureusement, les choses ne se dérouleront pas comme prévues ; premier de son groupe avec quinze points (un exploit), Fenerbahçe connaîtra un funeste sort face au club Français de Lille en seizième de finale ; Fenerbahçe quittait la compétition prématurément.

De 2010 à 2012, rien ne va plus pour le club de Fenerbahce. D’abord absent de toute compétition Européenne, le club de football de Fenerbahçe sera ensuite banni par l’UEFA de la Ligue des Champions 2011-2012 pour une histoire de matchs truqués. En 2013, Fenerbahçe parviendra toutefois à se rendre au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions. Ce sera d’ailleurs lors de cette saison que le parcours du club sera le plus important. Reversé en Europa League, Fenerbahçe héritera d’un groupe très relevé où l’on retrouvait l’Olympique de Marseille et le Borussia Mönchengladbach.

Dans l’histoire, Fenerbahçe terminera une nouvelle fois à la première place de son groupe et atteindre ; moment historique, la demi-finale d’une compétition Européenne.

Parvenu à ce stade du tournoi, Fenerbahçe fera très fort en s’imposant lors du match allé contre le Benfica Lisbonne, qui était alors invaincu depuis 38 matchs ; malheureusement, l’histoire Européenne s’arrêta une nouvelle fois pour Fenerbahçe, après avoir concédé une défaite trois à un au match retour.

Toujours sous sanction de l’UEFA, Fenerbahçe se retrouvait une nouvelle fois en Europa League pour la saison 2015-2016. Force est alors de constater que Fenerbahçe pouvait à nouveau surprendre son monde. Placé dans un groupe avec le Celtic Glasgow, l’Ajax d’Amsterdam et le club Norvégien de Molde FK, Fenerbahçe était deuxième, après seulement trois journées. Suffisant pour parvenir à s’extirper une nouvelle fois de la phase de groupes ?

