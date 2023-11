Le Paris Masters : le palmarès du tournoi de tennis de Paris-Bercy

Le BNP Paribas Masters 2015 et le palmarès du tournoi de tennis de Paris-Bercy > Comme chaque année maintenant, certains des meilleurs joueurs mondiaux se donnent rendez-vous dans l’un des évènements de tennis les plus attendus de l’année, le BNP Paribas Masters, où le tournoi de tennis de Paris-Bercy.

Dans l’histoire, le BNP Paribas Masters n’est pas si ancien que cela. D’abords créé en 1986 pour remplacer le tournoi de Paris, l’évènement à pris une notoriété grandissante au fil des ans, à tel point que le tournoi de tennis de Paris-Bercy rejoindra rapidement les ATP Masters 1000 (en 1990), qui apparaissent comme les plus importantes compétitions de l’année, après les quatre tournois du Grand Chelem.

Depuis sa création, le tournoi de tennis de Paris-Bercy aura également connu plusieurs revêtements de surface, mais depuis 2006, le BNP Paribas Masters se dispute en intérieur sur sol dur, à la rapidité variable ; cela entraînant parfois le mécontentement des joueurs, qui ne peuvent alors jamais savoir sur quelle vitesse ils pourront se baser.

De son côté, le BNP Paribas Masters 2015 aura déjà vu le forfait de l’Espagnol Tommy Robredo, mais les joueurs les mieux classés étaient bien de la partie.

Ainsi, l’on pouvait retrouver Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Kei Nishikori, Marin Cilic, Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, ou encore Milos Raonic ; du beau spectacle en somme.

Fait notable sur le palmarès du tournoi de tennis de Paris-Bercy, seul Novak Djokovic ; encore sur le circuit actuellement, domine le classement avec pas moins de trois succès ici, en 2009, 2013 et 2014 ; une nouvelle victoire pourrait mettre le joueur Serbe sur un piédestal qu’il ne serait pas prêt de quitter.

Du côté des joueurs Français, le bilan est très loin d’être satisfaisant. Depuis sa création en 1986, le BNP Paribas Masters n’aura sacré qu’une poignée de joueurs, à la renommée plus ou moins grande ; Guy Forget en 1991, Sébastien Grosjean en 2001, puis Jo-Wilfried Tsonga, en 2008.

Enfin, et plus particulièrement depuis l’année 2013, force est de constater que la catégorie double est la chasse gardée des Américains Bob Bryan et Mike Bryan. Ce duo exceptionnel apparaît également comme le double le plus prolifique de l’histoire du tennis ; parvenir à les vaincre peut parfois relever du miracle.

