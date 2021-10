La nouvelle saison de Pro A de basket et les espoirs de la SIG de Strasbourg > Bien qu’apparaissant comme une formation assez récente parmi l’élite des équipes de basket en France, la SIG de Strasbourg a su se montrer à la hauteur, à de nombreuses reprises.

Pour la première fois de l’histoire, le club de basket de Strasbourg parvient à rejoindre le championnat de Pro A lors de la saison 1994 ; si l’exploit est retentissant, c’est notamment car la SIG parvient à monter en proposant un jeu digne du champion de France de Pro A et la suite des aventures se veut tout aussi belle, comme cette finale de Coupe de France la même année.

Un an seulement après la montée de la SIG, le club parvient à se qualifier pour la Coupe Kovac, mais de mauvaises nouvelles attendent la SIG, qui ne parvient pas à résister aux nombreux assauts des clubs de Pro A.

Alors que la SIG de Strasbourg redescend en Pro B en 1998, il ne faudra pas attendre longtemps pour retrouver Strasbourg rejoindre une nouvelle fois l’élite du basket Français, avec, en prime, le titre de champion de France de Pro B en 1999.

La nouvelle saison de Pro A de basket et les espoirs de la SIG de Strasbourg

Dès lors, la SIG prouve ses nombreuses valeurs en atteignant la demi-finale des play-offs en 2000 et 2001, et se qualifie, une nouvelle fois, pour la Coupe Korac.

Lors de la saison 2002, la SIG de Strasbourg s’offre une participation à la Coupe Saporta et le destin se permettra même de sauver la SIG de la relégation en 2004. En effet, une nouvelle règle fait son apparition et le nombre de clubs présents en Pro A passe de 16 à 18 ; un coup parfait pour la SIG, alors dernière du championnat.

Depuis ce moment-là en revanche, la SIG fait fort, très fort. Après l’épisode miraculeux, la SIG parvient à se classer à la septième position de Pro A et atteint les quarts de finale ; un an plus tard, c’est la consécration qui se dessine pour le club Alsacien. Brillant tout au long de la saison, la SIG de Strasbourg parvient à dominer ses adversaires et à s’offrir son premier titre de champion de France de Pro A.

Après de nombreuses performances incroyables sur le plan Européen, la SIG se permet de souffler quelques saisons, avant le grand renouveau de Strasbourg, grâce à l’arrivée de Vincent Collet en tant qu’entraîneur. Sa venue aura permis à Strasbourg de monter en puissance au fil des mois, à tel point que la SIG sera finaliste de Pro A à trois reprises consécutives, en 2013, 2014 et 2015, vainqueur de la Coupe de France en 2015, et grand gagnant de la Leaders Cup, toujours en 2015 ; dans ses victoires et ses défaites, la SIG peut également compter sur son public, poussif et chaleureux à souhait, porté par un excellent groupe, le Kop de La Wantzenau.

Partager : Twitter

Facebook