Le pari fou de l’AS Monaco dans le football Français > Un an avant sa remontée parmi l’élite du football Français, l’AS Monaco aspirait déjà à plus bel avenir que de jouer dans la Ligue 2 ; depuis l’arrivée d’un milliardaire Russe, l’AS Monaco aura connu bien des épopées…

Pour l’AS Monaco, le premier véritable cauchemar débuta lors de la saison 2010-2011 de la Ligue 1. Après une saison très compliquée où l’AS Monaco n’était finalement que l’ombre de ce que l’on connaissait avant, le club tombera en Ligue 2.

Si cette descente de division peut-être relativisée par des clubs possédant une notoriété moindre, pour l’AS Monaco, la descente venait mettre un terme à une présence en Ligue 1 ininterrompue depuis 1977, un véritable coup dur.

La reconstruction du club s’est alors faite en décembre 2011, avec l’arrivée d’un nouveau président, le Russe Dmitry Rybolovlev. C’est à ce moment-là que l’on savait que l’AS Monaco, pourrait, à terme, rivaliser avec un Paris Saint-Germain dirigé par les Qataris.

Depuis son arrivée à la tête du club, le président ne lésinera aucunement sur les moyens pour tenter de faire remonter l’AS Monaco en Ligue 1, et ce ne sera que deux ans plus tard que l’AS Monaco renouera avec l’élite, en raflant, au passage, le titre de champion de Ligue 2 pour la première fois de l’histoire du club.

Pour sa première saison de retour parmi les nombreuses forces Françaises, l’AS Monaco parviendra à faire sensation et se permettra même de rivaliser avec le PSG grâce à la venue de très grands joueurs comme James Rodriguez, Joao Moutinho ou encore Radamel Falcao ; cependant, et malgré une saison plus que convaincante en 2013-2014, l’AS Monaco ne parviendra pas à décrocher le titre et devra se contenter de la deuxième place, offrant tout de même une chance de jouer de l’Europe.

En 2014, la saison se veut belle pour l’AS Monaco ; en terminant à la troisième place de la Ligue 1, l’AS Monaco commençait à décliner après le départ des joueurs qui étaient venus un an plus tôt ; pas d’inquiétude toutefois, puisque l’AS Monaco réalisera une Ligue des Champions de toute beauté, se permettant, une nouvelle fois, de rentrer dans l’histoire. Grâce à une excellente défense, l’AS Monaco parviendra à s’imposer dans son groupe, avant de mettre à mal le club d’Arsenal (3-1) ; l’AS Monaco tombera néanmoins sur une Juventus défensivement irréprochable ; si les regrets peuvent être présents, l’AS Monaco a montré que sa présence à ce stade de la compétition n’est pas anodine.

Depuis 2015, l’AS Monaco a radicalement changé sa vision de jeu, mais aspire toujours à redevenir le plus grand club Français. En mettant de côté les plus grandes stars du ballon rond, l’AS Monaco signe des joueurs très jeunes, souvent considérés comme le futur et dont la plus-value pourrait être intéressante ; dans ce style-là, l’AS Monaco joue la carte du FC Porto. Seul l’avenir nous dira si le club de la principauté parviendra à soulever des montagnes.

