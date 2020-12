Championnats d’Europe de tennis de table : le meilleur, tout simplement

Le ping-pong et la présentation des Championnats d’Europe de tennis de table > Depuis de nombreuses années maintenant, le tennis de table parvient à toucher une communauté bien plus grande, à tel point que les joueurs Européens parviennent bien souvent à rivaliser avec les Asiatiques, grands favoris de la discipline.

Tout comme le tennis normal, le tennis de table ; que l’on aime appeler ping-pong, oppose des joueurs autour d’une table. Les matchs peuvent alors opposer des joueurs simples, comme des équipes de deux ; ce loisir est devenu un sport à part entière, notamment depuis son entrée dans les Jeux Olympiques, lors de l’année 1988.

Dans son histoire, le ping-pong aura souvent été dominé par les joueurs venant d’Asie, malgré quelques passages où l’on aura connu une franche dominance des joueurs de l’Europe de l’Est, comme la Hongrie. Actuellement, et malgré une culture Asiatique très ancrée dans ce sport, le tennis de table parvient à offrir des titres à des joueurs Européens, permettant ainsi à ce sport de jouir d’une bonne renommée dans nos contrés.

En rentrant dans des termes plus techniques, le tennis de table se joue à la manière d’un match de tennis ; les joueurs sont réunis autour d’une table munie d’un filet d’une hauteur d’un peu plus de 15 centimètres et doivent effectuer des échanges jusqu’à ce qu’un joueur laisse passer la balle ou ne parvienne finalement pas à la rattraper ; le point est alors gagné.

Le meilleur des Championnats d’Europe de tennis de table

Dans les Championnats d’Europe de tennis de table, les règles sont les mêmes, et les matchs disputés lors de cet évènement permettent ; très souvent, d’assister à des rencontres frénétiques et à des gestes plus qu’audacieux.

Se déroulant depuis 1958, les Championnats d’Europe de tennis de table mettent en avant les meilleurs joueurs Européens, venus de plusieurs dizaines de pays. Avec une organisation différente au fil de son histoire, le tennis de table et ses Championnats d’Europe auront trouvé un rythme de croisière convenable, à raison d’une édition par an, depuis 2008.

Outre de très beaux matchs, les Championnats d’Europe de tennis de table permettent d’attribuer des titres de champions dans plusieurs catégories ; les hommes et les femmes ont alors le droit à la catégorie simple, mais également à la catégorie double, et double mixte et force est de constater que le palmarès se veut assez homogène.

En effet, même si la France n’aura pas réussi à décrocher de nombreux sacres ; le dernier remontant déjà à 1998 avec un succès en équipe hommes, les dernières éditions des Championnats d’Europe de tennis de table sont partagées entre la Suède, l’Allemagne ; au sommet de nos jours, et les Pays-Bas. De son côté, la Hongrie ; brillante lors des années 1950, n’aura pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium depuis la victoire de l’équipe femme, en 2008.

En vidéo et en 8 minutes, les meilleurs points de tennis de table (de tous les temps) :

