Les entraîneurs mythiques de l’histoire de la Ligue 1 de football

Les entraîneurs emblématiques de la Ligue 1 de football > Depuis sa création, le championnat de France de Ligue 1 aura vu de nombreux entraîneurs tenter ; parfois vainement, de mener leur équipe sur la plus haute marche du championnat ; retour sur quelques entraîneurs emblématiques de la Ligue 1.

Débutons alors notre voyage vers les entraîneurs emblématiques de la Ligue 1 de football par les entraîneurs ayant passé le plus de temps de le championnat élite ; qui ne connaît pas Guy Roux ? L’homme, fort de caractère possède un bien joli record, celui d’avoir disputé le plus de matchs sur le banc ; 894 au total.

Entraîneur de 1980 à 2007, Guy Roux aura effectué 890 matchs avec l’AJ Auxerre, avant de terminer du côté du RC Lens, pour quatre matchs seulement. Tout au long des 27 longues années, Guy Roux aura su se faire un nom dans le milieu du football ; et de la Ligue 1 plus particulièrement, et décrochera même le Onze d’Or du meilleur entraîneur Européen en 1996, une belle récompense pour cette icône.

En remontant encore un peu plus dans l’histoire, l’on retrouve Albert Batteux. S’il est moins connu que Guy Roux, son palmarès n’en reste pas moins impressionnant puisqu’il dispose d’une très bonne longévité (29 ans), et aura n’aura connu que 131 défaites sur un total de 655 matchs, il reste d’ailleurs comme l’entraîneur ayant connu le moins de revers en autant de matchs.

Les entraîneurs emblématiques de la Ligue 1 de football

Si Albert Batteux fait partit des entraîneurs emblématiques de la Ligue 1 de football, c’est notamment grâce à son palmarès, étoffé. Entraîneur de l’équipe de France, il parviendra à atteindre la troisième place de la Coupe du Monde 1958, emmènera le Stade de Reims en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions à deux reprises (1956, 1959) et sera vainqueur de la Coupe de France, à deux reprises également.

Les entraîneurs emblématiques de la Ligue 1 de football

Mais là où Albert Batteux se démarque, c’est bien dans la course à la victoire finale du championnat de Ligue 1. Dans l’histoire, il est l’entraîneur à avoir remporté le plus de championnats (8), dont cinq avec le Stade de Reims, et trois avec l’AS Saint-Etienne ; les trois victoires avec l’ASSE seront consécutives et il sera le premier entraîneur de Ligue 1 de football à avoir réalisé cet exploit.

Plus récemment ensuite, l’on ne peut que penser à Didier Deschamps. Lui qui a connu les plus belles heures du football Français avec l’équipe de France, sera l’entraîneur emblématique de l’Olympique de Marseille permettant à l’OM de gagner un nouveau titre de champion, 17 ans après la dernière victoire. Malgré cela, l’OM n’avait pas connu les nombreux succès que l’on sait sous l’ère du Belge Raymond Goethals, sur lequel nous nous étions déjà penchés.

Enfin, il est impensable de ne pas évoquer la progression du Paris Saint-Germain, sous la tutelle de Laurent Blanc. Alors que lui aussi à connu la victoire de la Coupe du Monde 1998 et de l’Euro 2000 avec la France, son arrivée au sein du PSG laissait augurer du meilleur ; un bon entraîneur pour une bonne équipe. Jusqu’à la saison 2015 de la Ligue 1 et en seulement trois ans, Laurent Blanc aura décroché deux titres de Ligue 1, trois Trophée des Champions, deux Coupes de la Ligue et une Coupe de France, rien que ça.

En vidéo, voici une sélection des 10 meilleurs entraîneurs du moment :

Partager : Twitter

Facebook