NFL, Football américain, Super Bowl : ce qu’il faut savoir

La NFL et la conclusion du football américain au Super Bowl > Alors que chez nous le rugby parvient à prendre une place très importante dans la culture depuis quelques années, sa variante ; bien plus nerveuse, aux États-Unis, est un véritable mode de vie, ponctué par le magique Super Bowl.

Pour débuter par le commencement, le football américain existe en tant que professionnel depuis l’année 1920. Cette National Football League (NFL depuis 1922) est alors une association d’équipes professionnelles de football américain.

Depuis, la NFL organise chaque année un championnat ; à la manière d’un championnat de football par exemple, qui sera ponctué par l’évènement le plus regardé aux États-Unis, le Super Bowl. Ce dernier parvient d’ailleurs à toucher un public très large, puisque le spectacle offert est suivi dans le monde entier.

Tout au fil de son histoire, de sa création à nos jours, la NFL a su s’imposer comme la référence certaine du football américain, tout en luttant pour conserver sa place de leader sur le marché ; en 1944, la NFL a connu une période trouble face à l’AAFC qui dura plus de trois ans, allant même jusqu’à perdre des spectateurs.

Suite à la faillite de l’AAFC, la NFL sortait grandie de l’expérience, mais un autre concurrent, bien plus que sérieux cette fois-ci, faisait son apparition dès l’aube des années 1960.

Novateur à souhait, l’AFL aura été la première ligue à installer des panneaux géants indiquant le temps restant à jouer et proposait un spectacle et un jeu très apprécié. La lutte entre les deux ligues afin de proposer les meilleurs joueurs et d’obtenir les droits de diffusion feront stagner l’évolution du football américain ; quelque temps plus tard, la NFL et l’AFL fusionneront pour offrir le spectacle que l’on connaît de nos jours.

Et le Super Bowl fut !

Lorsque l’on y regarde de près, de nombreuses équipes de la NFL actuelle proviennent des deux ligues de l’époque et le Super Bowl aura vu sa création pour sceller cette fusion, mettant désormais à la lutte, des équipes venant de la conférence nationale (exclusivement NFL), et de la conférence américaine (beaucoup d’équipes de l’ancienne AFL).

C’est avec une histoire tumultueuse que le football américain est devenu ce que l’on connaît aujourd’hui, dont le Super Bowl est l’évènement marquant, ponctuant une nouvelle année de collaboration entre deux ligues. Bien que l’AFL ne soit plus présente sur le papier, elle aura envoyé de nombreuses équipes lors de la finale du Super Bowl et aura prouvé ses nombreuses valeurs au fil des années. Sous le signe de l’ACF depuis 1970, ce ne sont pas moins de 23 victoires avant l’édition de 2016 qui tentent de rattraper la NFL et ses 26 succès.

