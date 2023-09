Les compétitions sportives de la fin d’année > Alors que la première partie de l’année est souvent chargée sur le plan des compétitions sportives, que dire de la période qui se trouve après l’été, et ce, jusqu’en hiver ?.

Du football au tennis, en passant le basket et le volley-ball, une année sportive se veut être complète et intéressante à suivre de près ; l’année n’est pas encore terminée et l’on se projette vers les évènements à venir, ces derniers qui sont souvent programmés chaque année.

Au mois de septembre, par exemple, l’on retrouve les ParaGames de Breda ; se déroulant comme des Jeux Olympiques, ces jeux regroupent les meilleurs athlètes handicapés de plusieurs pays, et l’intensité des épreuves n’a rien à envier aux autres évènements.

Pour l’année 2015, le rugby prend aussi les devants en septembre et nous offre la très attendue huitième édition de la Coupe du Monde, un moment unique à vivre tous les quatre ans, avec des équipes au meilleur de leur forme ; le mois de septembre nous offre les Championnats d’Europe de tennis de table et les Championnats du Monde de cyclisme sur route.

Les compétitions sportives de la fin d’année

Direction ensuite le mois d’octobre pour trouver des épreuves de cyclisme, le World Grand Prix et le World Masters de fléchettes, le Grand Slam de judo à Paris, ou encore la Coupe du Monde de football U17 de la FIFA, sur laquelle nous reviendrons.

Alors que les mois de novembre et décembre se veulent plus calme en évènement, l’on ne peut passer à côté du Masters de tennis se déroulant début novembre, ou du Championnat du Monde de snooker. La mi-novembre marque également la finale de la Fed Cup de tennis et les Championnats du Monde de l’haltérophilie.

Outre les habituelles compétitions que l’on connaît comme la Pro A de basket-ball, les différents championnats de football à travers le monde et les premiers pas de la Ligue des Champions et de l’Europa League, le mois de décembre nous gratifie de Championnats de gymnastique et d’une nouvelle épreuve de Grand Slam de judo, au Japon cette fois-ci.

L’année se terminera avec les Championnats du Monde de handball féminin, du hockey sur gazon et avec les superseries de badminton, avant de porter le regard sur la nouvelle année qui se profile, et sur les nouvelles surprises auxquelles nous assisterons.

