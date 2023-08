Le Tour du Benelux l’histoire de l’Eneco Tour dans le cyclisme > En pleine saison de cyclisme, les différents évènements s’enchaînent à un rythme fou ; une fois le Tour d’Italie, les plus belles Classiques et le Tour de France passés, les aficionados de la discipline peuvent encore être aux anges.

Certes moins spectaculaire que ceux cités précédemment, le Tour du Benelux, aussi nommé l’Eneco Tour, n’a pourtant rien à envier à ces derniers. Se déroulant chaque année depuis 2005, le Tour du Benelux aura vu des grands coureurs se présenter ici.

Mais avant de mettre en avant les différents vainqueurs de l’Eneco Tour, débutons par présenter ce dernier. Cette course de cyclisme par étapes se déroule en Belgique et aux Pays-Bas, et, comme lors de nombreux Tours cyclistes, débute par un prologue avant de proposer des étapes de plaines ou de montagnes, principalement dans les Ardennes Belges et dans le Limbourg Néerlandais.

Dans l’ensemble, le Tour de Benelux ne se veut pas particulièrement compliqué, mais certains passages peuvent changer le destin d’une victoire finale. En effet, il n’est pas rare de découvrir ; sur les passages vallonnés, des pentes à plus de 7 % de moyenne, dont certaines atteignent aisément les 10 %, pour une longueur totale de 1,5 kilomètre.

Vous l’aurez compris, l’Eneco Tour offre de bien belles sensations lors de la semaine de compétition, dont on sait avec certitude qu’elle existera au moins jusqu’en 2016.

Situé juste avant un Tour d’Espagne très attendu par les foules, le Tour du Benelux est alors un entraînement parfait pour les coureurs lorgnant sur une victoire d’étape au Tour d’Espagne. Avec ses parcours très diversifiés, l’Eneco Tour bénéficie d’une rare richesse de paysages divers et permet au spectacle proposé de ne jamais s’essouffler.

Avant l’édition 2013 du Tour du Benelux, force était de constater que jamais un coureur Néerlandais n’aura réussi à s’imposer ; la victoire de Lars Boom en 2013, puis celle de Tom Dumoulin en 2014 aura remis les pendules à l’heure pour les Pays-Bas, désormais désireux de reprendre l’avantage sur la Norvège et sur les très bonnes performances d’Edvald Boasson Hagen, en 2009, 2010 et 2011.

Alors que certaines nations parviennent à récupérer des victoires à l’Eneco Tour, il reste toujours un pays sur lequel nous attendons une victoire ; la France. Avant l’édition 2015 de l’Eneco Tour, le meilleur classement d’un Français venait de Sylvain Chavanel ; deux fois deuxième, en 2009 et 2012.

