France Fidji : streaming, direct, TV, Internet, Comment voir le Test Match?

En streaming, en direct… Comment les fans de l’équipe de France de rugby peuvent voir match France Fidji en direct, samedi 8 novembre 2014 à 17h45 sur France 2 ? Un test match France Fidji très accroché à ne pas manquer ici.



Votre but est de voir le match France Fidji en direct? Pas étonnant car pour les fans de rugby, ce France Fidji du 8 novembre 2014 marque le début de la saison des test-matches hivernaux. Avec un choc Angleterre Nouvelle Zélande aujourd’hui et un Italie Samoa, le programme est alléchant pour qui sait apprécier le ballon ovale. C’est France 2 qui retransmet la rencontre France Fidji dès le coup d’envoi de 17h45. En direct du Stade Vélodrome de Marseille, le service des sports de la chaîne a mis en place un dispositif spécial pour la diffusion de France Fidji. Impossible de rater les essais du XV de France contre les Fidjiens.

Avec la retransmission du match sur France 2, pas besoin d’abonnement payant pour voir le Test Match France Fidji. C’est donc un streaming gratuit qui est proposé par la chaine. Inutile d’aller chercher sur des sites illégaux. Avec le site Internet de France2, les fans de rugby peuvent regarder France Fidji en streaming sur Internet, depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone iPhone ou Android.

Quelques minutes avant le coup d’envoi de France Fidji, revenez-ici sur Tixup pour tout savoir de sa diffusion!

Ce match France Fidji semble largement à la portée des Bleus. Tous les bookmakers donnent le XV de France vainqueur ce samedi. Encore une fois, ce sont les avants français qui devraient prendre le dessus sur leurs homologues fidjiens, dans la conquête comme dans la possession de balle. On compte sur la mêlée française pour réussir ce test match. Quant au trio fidjien Alipate Ratini (meilleur marqueur du Top 14), Metuisela Talebula et Lepani Botia, il y a fort à faire pour les contrer et gagner les duels de ce test match France Fidji. L’affiche est alléchante.

En vidéo : le XV tricolore prépare sereinement ce Test Match France Fidji du 8 novembre 2014

