Diffusion F1 en direct TV + vidéo live : Retransmission Grand Prix Brésil et grille départ en streaming

Alors que l’on approche à grands pas de la fin de saison 2014 de F1, rien n’est encore terminé pour l’obtention du titre du champion des pilotes.

la Diffusion de la F1 en direct à la TV sur Canal + Sport

Bien que rien ne soit encore joué, un favori se permet de prendre l’avantage, et ce, depuis le Grand Prix de F1 en Italie.

En effet, le Britannique Lewis Hamilton est sur un nuage et ne cesse d’empocher les 25 points du succès, depuis cinq Grands Prix de F1 désormais ; le pilote Mercedes n’est plus très loin d’un nouveau titre de champion qui lui fait défaut depuis 2008 maintenant.

Avec 316 points au compteur, l’avance de Lewis Hamilton sur son équipier et pourtant rival Nico Rosberg, paraît suffisante, mais le pilote Allemand ne veut pas abandonner.

S’il ne possède que 292 points, il sait que tout peut arriver et l’on peut rappeler que même en cas de succès de Lewis Hamilton demain, pour la course, Nico Rosberg ne serait pas encore hors compétition, puisque le dernier Grand Prix de F1 de la saison 2014 à Abu Dhabi, voit les points doublés, passant donc à 50 en cas de victoires.

Toutefois, pour que Nico Rosberg soit sacré champion, il faudrait un enchaînement de situations malheureuses ; Lewis Hamilton devrait abandonner lors du dernier Grand Prix de F1 et Nico Rosberg devrait alors finir premier, mais nous n’y sommes pas encore.

Il faut déjà réussir à se concentrer ici, et l’on sait que le Grand Prix de F1 du Brésil 2014 n’est pas une sinécure, notamment avec des passages au dénivelé assez fort, empêchant d’avoir une bonne visibilité ; le moment n’est pas de prendre des risques inconsidérés, bien au contraire.

Si la première place n’est pas officiellement attribuée pour ce week-end de F1, le constat est le même pour la troisième marche du podium, où Daniel Ricciardo se doit de faire un résultat pour conserver sa place et venir conclure une très belle saison, sous peine de voir Fernando Alonso, Sebastian Vettel, ou encore Valtteri Bottas revenir.

La Diffusion de la F1 pour les qualifications de ce Grand Prix du Brésil 2014 en direct à la TV, est fixée à 17 heures, heure de Paris, ce samedi 8 novembre 2014.

Pour ne rien manquer de la grille de départ du Grand Prix de F1 du Brésil 2014, il vous suffit d’un simple clic CLIQUER ICI, pour accéder à la retransmission du Grand Prix du Brésil 2014 en streaming.

