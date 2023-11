Regarder la F1 en direct Live : Retransmission qualifications GP des Etats Unis et grille de départ en vidéo

Regarder la F1 en direct Live : Retransmission qualifications GP des Etats Unis 2014 et grille de départ en vidéo > C’est bien sur Tixup, que vous pouvez regarder la F1 en direct live, avec la retransmission des qualifications du GP des Etats Unis 2014 et le grille de départ en vidéo.

Alors que l’on se rapproche du terme de la saison de F1 2014, rien n’est encore joué au classement, si ce n’est que Sebastian Vettel, vainqueur l’an passé, ne sera plus champion cette année.

Ainsi, l’on vous conseille de regarder la F1 en direct live sur Canal + Sport, ou de voir la retransmission des qualifications du GP des Etats Unis 2014 et la grille de départ en vidéo sur internet, à tout moment de la journée.

L’heure est maintenant à la confirmation pour les deux pilotes Mercedes, réellement au-dessus du lot cette année en F1 ; rien ne semble pouvoir se mettre en travers de leurs routes, si ce n’est eux-mêmes.

Et attention pour ce GP des Etats Unis 2014 de F1, puisque l’on sait pertinemment que le circuit est rude pour les mécaniques, comme pour la forme des pilotes ; les passages dans les chicanes sont traîtres et beaucoup d’accidents ont eu lieu à ces endroits ; ne pas prendre trop de risques pour vouloir absolument marquer les 25 points de la victoire est primordial.

Comme chaque week-end de F1, l’on surveillera tout particulièrement le duel des pilotes Mercedes, opposant Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

Lewis Hamilton vient également favori ici, puisqu’il aura gagné les quatre derniers GP de F1, et aura pris une avance certaine sur l’Allemand Nico Rosberg ; alors que seulement 17 points séparent les deux hommes (291 contre 274), l’on sait que le pilote Britannique peut parfois vaciller, comme ce fut déjà le cas en Australie, au Canada, ou encore en Belgique.

En se montrant plus constant dans les points gagnés, Nico Rosberg peut encore croire en ses chances de sacre avant le dernier GP de F1 à Abu Dhabi, le 23 novembre prochain.

Si le titre de champion de F1 2014 est disputé, il ne faut pas oublier la troisième position, actuellement détenue par Daniel Ricciardo. En effectuant une très belle saison, le pilote Red Bull aura été le seul pilote autre que Lewis Hamilton et Nico Rosberg à s’imposer cette année ; et il pourrait conserver définitivement sa troisième marche sur le podium, en fonction de son résultat de demain et de la performance de Sebastian Vettel et de Valtteri Bottas.

Sachez que vous pouvez regarder la F1 en direct live, dès 18 heures 40, ce samedi 1er novembre 2014 ; gageons simplement que l’absence des écuries les plus modestes ; Caterham et Marussia, n’entravera en rien le spectacle déjà offert hier, lors des essais libres.

GP des Etats Unis 2014

