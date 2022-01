Le Match du Cameroun en Direct Live TV et Retransmission sur Internet

Comment voir le match du Cameroun en direct live et retransmission de la CAN sur Internet > Le match parait bien simple pour le Cameroun, mais les surprises peuvent arriver et c’est pour qu’il faut voir le match Cameroun en direct live et la retransmission de la CAN en streaming.

C’est en parfait leader de son groupe D, que le Cameroun va tenter de poursuivre sur cette voie et de ravir trois autres précieux points.

Et l’on vous conseille de regarder le match Cameroun en direct live sur Canal + Sport, ou de voir la retransmission de la CAN en streaming sur internet.

Sur le papier, la formation du Sierra Leone n’a pas l’envergure et les épaules de tenir la dragée à la formation du Cameroun ; sur le papier seulement, puisque lors du dernier match entre les deux formations, la Sierra Leone s’est montrée terriblement efficace défensivement.

Après deux matchs ratés, ponctués par deux revers ; deux à un contre la Côte d’Ivoire et deux à zéro contre le Congo, la Sierra Leone a repris confiance en tenant le nul zéro partout contre le Cameroun, et s’offre 90 nouvelles minutes de rêves d’une qualification.

Match Cameroun en direct live et retransmission CAN en streaming

En effet, et même si l’on ne possède qu’un seul point dans ce groupe de qualifications à la CAN, la Sierra Leone peut encore prendre neuf points en trois matchs, bien que cela semble réellement impossible.

Du côté du Cameroun, les qualifications pour la prochaine CAN en streaming se passent mieux et l’on trône seul en tête, avec déjà sept points, sur neuf possibles.

Le principal adversaire du Cameroun, la Côté d’Ivoire, a été véritablement étrillée par le Cameroun lors du dernier match, sur le score de quatre buts à un ; de quoi prendre une confiance certaine et d’effacer le dernier match nul contre la Sierra Leone.

S’il vous est possible de regarder le match Cameroun Sierra Leone en direct live sur Canal + Sport, dès aujourd’hui pour le coup d’envoi, il vous est également possible de voir le match et la CAN sur internet.

Il vous suffit pour cela, de cliquer ici pour voir la retransmission de la CAN : match en streaming.

Match Cameroun Sierra Leone 2014 en direct live et retransmission CAN 2015 en streaming

Partager : Twitter

Facebook