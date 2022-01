Retransmission du match de l’Ethiopie en Direct live + Streaming vidéo

Une première rencontre historique, celle qui oppose l’Ethiopie dans le cadre de la CAN, un match à suivre en Streaming live aujourd’hui. Ne ratez pas le match de l’Ethopie en direct.

Pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN, le Mali ira affronter l’Ethiopie ce samedi à partir de 15h00, ce match constitue une première historique pour les deux pays puisqu’il s’agit de la première fois que les deux équipes seront en face à face que ce soit dans un cadre officiel ou bien dans un cadre amical. Les Aigles du Mali ont pris place à Paris depuis lundi pour préparer à bien cette rencontre et afin de maximiser ses chances de qualification, les maliens occupent en effet la 2e place au classement de ce groupe après deux journées conclues par une victoire et une défaite. L’autre match de ce même groupe mettra face à face l’Algérie qui occupe la tête du classement avec 6 points et le Malawi qui lui aussi occupe la 2e place avec le Mali avec 3 points.

Voir le match de l’Ethiopie en direct Streaming

L’Ethiopie reçoit le Mali ce samedi à partir de 15h00 pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN , le match ne sera pas diffusé sur la télévision français mais il reste tout de même possible de le voir en Streaming internet. Le Mali cherchera donc à aligner sa 2e victoire en ce groupe pour garder le cap avec la tête du classement occupée par les algériens qui seront eux aussi en déplacement pour affronter le Malawi.

Partager : Twitter

Facebook