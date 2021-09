Regarder Vuelta en direct streaming et voir le classement général sur internet

Regarder Vuelta 2014 en direct streaming et voir le classement général sur internet > Profitons de la deuxième journée de repos de la Vuelta 2014, pour faire un point sur le classement général.

Alors que deux semaines se sont écoulées, la Vuelta 2014 ne cesse d’impressionner, surtout par son irréprochable spectacle qu’elle parvient à offrir à chaque instant où l’on regarde les différentes épreuves de cyclisme en direct streaming.

Pour le maillot rouge du leader, Alberto Contador le porte au mieux ; d’ailleurs, sa récente victoire au sommet d’un col très compliqué à gérer lui aura permis de prendre une considérable avance sur ses poursuivants, puisque Alejandro Valverde est deuxième à 1’36 et Christopher Froome troisième de la Vuelta 2014, à 1’39.

Si le maillot rouge est très bien tenu actuellement, que dire du maillot à pois du meilleur grimpeur sur les épaules de Luis Mas Bonet ? Premier avec 53 points, il possède une excellente avance sur Alejandro Valverde et ses trente points.

Les sprinters ne sont pas en reste non plus dans cette Vuelta 2014, et c’est logiquement que l’on retrouve John Degenkolb seul en tête du classement, mais néanmoins à la lutte permanente avec Alejandro Valverde, décidément sur tous les tableaux de ce grand et beau Tour de cyclisme.

Dès demain, la Vuelta reprend avec un parcours plutôt léger ; une aubaine pour les coureurs avant de retrouver les cols les plus compliqués se dresser devant eux, et il faudra regarder la Vuelta 2014 en direct streaming à partir de 16 heures sur Eurosport.

Vous pouvez également CLIQUER ICI, pour voir le streaming et le classement général sur internet.

