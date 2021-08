Retransmission du tour d’Espagne la Vuelta en Direct TV + Streaming Video

Voici comment suivre le Tour d’Espagne la Vuelta 2014 ce samedi 13 septembre pour le compte de la 20ème étape avant d’arriver à la fin de ce tour dimanche, un weekend qui s’annonce décisif donc et l’étape d’aujourd’hui débutera à partir de Santo Estevo de Ribas de Sil jusqu’au sommet du redoutable col d’Ancares (185,7 km). La Vuelta est comme tous les jours, elle est à suivre en direct tv sur Eurosport, néanmoins il est toujours possible de suivre le tour d’Espagne en Streaming internet et en video replay avec le résumé ici même sur Tixup.



Le maillot rouge de ce tour d’Espagne 2014, Alberto Contador, demeure imperturbable et ce à deux jours de la fin de la Vuelta et l’arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Contador (Tinkoff) est parvenu à garder l’écart qui le séparait de son dauphin, le Britannique Chris Froome (Sky) à savoir 1 min 19 sec, mais les deux journées qui restent seront décisives pour le titre final et les deux hommes le savent très bien d’ailleurs, rien n’est encore joué.

Cette 20ème étape sera déterminante de par une ascension hors catégorie à laquelle les cyclistes vont se mesurer avec des routes étroites et pentues comparables à celles du mythique Angliru. Et ce ne sont pas les propos d’Alberto Contador qui vont contredire l’importance de cette étape lorsqu’il a déclaré que « On s’entraîne toute une vie pour ces journées-là. »

Rappelons que la 19ème étape a été remporté par l’australien Adam Hansen qui a profité de la confusion qui a régné sur les sprinteurs, à noter aussi que Contador avait échappé de peu à la chute lorsqu’il a vu l’italien Dario Cataldo (Sky) chuter tout juste devant lui.

Le tour d’Espagne 2014 a jusque là tenu ses promesses en termes de spectacle et de rebondissement en attendant de voir les cyclistes en découdre durant les deux dernières étapes avec le dimanche lorsqu’ils s’affronteront sur un court contre-la-montre individuel de 9,7 km à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Voir le tour d’Espagne Vuelta 2014 Streaming en Direct

Un weekend décisif pour le tour d’Espagne la Vuelta dans son édition 2014 avec la 20ème étape ce samedi dont le coup d’envoi sera donné à partir de Santo Estevo de Ribas de Sil jusqu’au sommet du d’Ancares sur (185,7 km). Le tour d’Espagne touche donc à sa fin et il est donc recommandé de le suivre en direct sur Eurosport à partir de 16h00 ou bien la possibilité de suivre l’étape en Streaming internet, le spectacle est garanti durant ce weekend, soyez au rendez-vous alors et n’oubliez pas de revenir ici même sur Tixup pour la vidéo des meilleurs moments.

