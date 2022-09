Grand Prix Saint-Marin: Voir le Moto GP en Direct TV + Streaming Video

Voici comment regarder le Grand-Prix Moto GP de Saint-Marin ce samedi 13 septembre avec la 3e séance d’essais libres entre 07h55-08h40, la 4e séance d’essais libres entre 11h30-12h00, la 1re séance de qualifications entre 12h10-12h25 et la 2e séance de qualifications entre 12h35-12h50, tout cela sera bien évidemment retransmis en direct tv sur Eurosport et en streaming sur internet. Ne ratez donc pas les qualification du Moto GP de Saint Marin avec la vidéo des meilleurs moments sur Tixup.



Le Grand Prix Moto GP de Saint Marin à Misano en Italie a débuté depuis hier vendredi avec les premiers essais qui ont été marqué par une forte pluie et qui n’a pas été sans conséquences.

En effet, on peut pas dire qu’il n’y a pas eu de chambardement lors du début des essais où Yonny Hernández s’est affirmé d’une manière surprenante en parvenant à enregistrer le meilleur temps avec un chrono de 1’50.310) devançant ainsi le leader du classement général du championnat du monde, l’Espagnol Marc Marquez (Honda) et l’Italien Andrea Dovizioso (Ducati).

Bon nombre de pilotes n’ont pas échappé à la chute à l’image de ceux de Yamaha à savoir le nonuple champion du monde, l’italien Valentino Rossi et le double champion du monde, l’espagnol Jorge Lorenzo., ils ont tous deux terminé respectivement 9e, à 3’933 secondes du leader Hernández et 12e, à 5’105 secondes de la tête du classement.S’ajoute à ceux là les chutes d’Alex Espargaro (Forward Yamaha), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3 ) et Cal Crutchlow (Ducati), aucune chute n’a été grave heureusement.

Le Moto Gp de Saint Marin est à suivre ce weekend à commencer ce samedi avec les qualifications qui débutent de bon matin en direct à la télé sur Eurosport et en Streaming sur internet. La 13e épreuve du Championnat du monde motocycliste, de vendredi à dimanche à Misano (Italie)