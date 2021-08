Retransmission Tour d’Espagne Vuelta en Direct TV + Streaming Video de l’Etape

Tour d’Espagne Vuelta 2014 avec la 11ème étape à Pampelune – San Miguel de Aralar ce mardi, voici comment regarder la 11ème étape du tour d’Espagne en direct sur Internet et à la télévision à partir de 16h00. L’étape de Pampelune cet après-midi est à suivre en direct TV sur Eurosport et en live streaming sur Internet. Dès 16h00, les amateurs de cyclisme entameront la 11ème étape qui sera retransmise sur beIN Sport. Que ce soit sur tablette, ordinateur ou téléphone mobile, le tour d’Espagne est à suivre en streaming en direct et en video replay et le résumé ici.

Le tour d’Espagne Vuelta se poursuit aujourd’hui avec la 11ème étape qui se débutera de Pampelune à partir de 16h00. Un tour qui jusque là a été dominé par les colombiens. Et oui un tour d’Espagne avec des airs de Colombie et comment ? La 9ème étape du dimanche a été remportée par un colombien du nom de Winner Anacona (Lampre) tandis que le maillot rouge du leader du classement est aussi porté par son compatriote Nairo Quintana (Movistar), qui avait fini 2ème au tour de France et avait remporté le tour d’Italie cette année, il a donc de fortes chances de remporté le tour d’Espagne cette année.

Les colombiens ne s’arrêtent pas là puisqu’ils comptent encore deux autres colombiens qui figurent par les 15 premiers au classement de la Vuelta. Néanmoins, un seul semble en mesure de tenir tête à Quintana, et qui a marqué les esprits dimanche par son accélération, il s’agit bien évidemment d’Alberto Contador (Tinkoff), autour duquel plusieurs doutes persistaient quant à sa capacité de revenir sur le premier plan après sa blessure au tour de France et qui l’avait contraint d’abandonner le tour.

La 11ème étape du tour d’Espagne Vuelta 2014 qui aura lieu à Pampelune est à suivre ce mardi après-midi en direct à la télévision sur la chaîne Eurosport. Dès 16h00, les fans de cyclisme ont donc rendez-vous devant leur écran télé pour regarder la 11ème étape du tour d’Espagne avec une diffusion en direct et en intégralité sur Eurosport.

