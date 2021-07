Retransmission Arrivée Tour de France en Direct TV et Video Streaming + Replay Etape Champs Elysees de Paris

Voici comment regarder en direct la 21ème étape du tour de France 2014. Le TDF 2014 se termine ce dimanche 27 juillet avec l’étape d’arrivée du Tour de France qui aura lieu ce dimanche 27 juillet à partir de 13h50. Il est possible de voir en direct cette dernière étape du Tour De France 2014 sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 21ème et dernière étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 21ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur 137,5 km avec une arrivée à Paris sur les Champs Élysées, vous pouvez regarder le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 21ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape de la finale est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape d’arrivée du Tour de France 2014.

A la veille de la grande finale du Tour de France 2014, les Français se retrouvent sur le podium. Aujourd’hui, c’est l’étape ultime, les coureurs devront faire face à 137,5 km de Évry à Paris Champs-Elysées.

Au cours de la vingtième étape de la compétition, les coureurs se sont démenés pour traverser Bergerac et arriver à Périgueux après 54 Km de course. Pour ce qui est de cette étape, c’est l’allemand Tony Martin qui a remporté ce contre-la-montre individuel de 54 kilomètres.

Bonne nouvelle pour les Français puisque les deux français Jean-Christophe Péraud et Thibaut Pinot, respectivement 7e et 12e de l’avant-dernière étape du Tour de France se retrouvent sur le podium de cette compétition. Ils occupent la deuxième et troisième place du Tour de France 2014 après l’italien Vincenzo Nibali.

A l’issue de cette vingtième étape, l’émotion a été à l’ordre du jour! Le français Jean-Christophe Péraud a fondu en larmes suite à sa belle prestation. C’est un exploit pour cet homme de 37 ans qui n’a commencé qu’en 2010 la compétition.

En ce dimanche 27 juillet, les coureurs clôtureront ce tour de France 2014. Ils devront parcourir 137,5 kilomètres, entamant cette 21ème étape par Évry pour en finir à Paris Champs-Elysées pour l’arrivée de cette 101ème édition du Tour de France.

Video Etape 21 Paris Tour de France 2014

Pour suivre en direct la dernière étape en live du Tour de France 2014, rendez-vous sur France 2 à la télévision à partir de 13h50. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir la dernière étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements tout en ayant la possibilité de voir l’arrivée du Tour de France en direct streaming…

LIENS SPONSORISES





Tour de France 2014 en streaming

Ce dimanche 27 juillet, vous avez rendez-vous pour regarder en direct la dernière étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Pour continuer à regarder en direct la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet, c’est ici que le Tour de France est à voir!

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 21ème et dernière étape du Tour de France 2014 de Evry, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 2 et France 3 à la télévision et sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook