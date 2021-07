Streaming Tour de France : Retransmission Etape du jour 20 à voir en video direct tv et Internet

Voici comment voir en direct la 20ème étape du tour de France 2014, l’avant dernière pour cette 101ème édition. Le TDF 2014 se poursuit ce samedi 26 juillet avec la 20ème étape du Tour qui aura lieu ce samedi. Il est possible de regarder en direct l’avant-dernière étape du Tour de France 2014 sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 20ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 20ème étape du TDF 2014, un contre-la-montre de 54 kilomètres avec une arrivée à Périgueux, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 20ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Les fans de cyclismes ont rendez-vous ce samedi 26 juillet avec l’avant dernière étape du Tour de France 2014 constituée d’un contre-la-montre qui s’étale sur 54 km avant la dernière étape sur les Champs Élysées.

Ainsi, ce samedi 26 juillet, on s’approche de plus en plus de la fin du Tour de France 2014. Après une dix-neuvième étape assez sensible, les coureurs disputeront l’avant dernière étape de la compétition. Aujourd’hui, le minime parcours s’étale sur 54 km, de Bergerac à Périgueux, un dernier contre-la-montre périlleux.

Hier, le Tour de France 2014 s’est longé sur 208.5 kilomètres de Maubourguet Pays du Val d’Adour à Bergerac. Il s’agissait de la dix-neuvième étape, un niveau où les baroudeurs ou encore les sprinteurs pouvaient se rattraper et montrer ce qu’ils ont encore dans les jambes.

A l’issue de cette dix-neuvième étape du Tour de France 2014, c’est Navardauskas qui a décroché la victoire. Une grande joie pour lui vu que c’est le premier Lituanien vainqueur dans le Tour de France. Derrière lui, on retrouve Devenkolb et enfin Kristoff à la troisième place.

Aujourd’hui, les participants feront face à l’avant dernière étape qui s’étend de Bergerac à Périgueux. une distance minime comparée à celle des précédentes étapes. Même si 54 Km semble être du gâteau, la fatigue contribue à ce qu’elle soit une étape tout de même importante.

Video Etape 20 Tour de France 2014

Pour regarder la 20ème étape en live du Tour de France 2014, rendez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez regarder la 20ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement, à partir de 13h50.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

LIENS SPONSORISES





Regarder l’étape du Tour de France 2014

Branchez-vous ce samedi 26 juillet pour voir en direct la vingtième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en direct streaming live web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ du contre-la-montre final lors de la 20ème étape du Tour de France 2014 de Bergerac, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour continuer à suivre en direct la suite du Tour sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en live streaming sur Internet. C’est ici que le Tour de France est à voir!

Partager : Twitter

Facebook